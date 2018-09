Reconeixement amb tots els honors pel títol

El Govern va voler reconèixer ahir la feina feta pel MoraBanc Andorra després d’haver-se emportat la Lliga Catalana ACB davant l’FC Barcelona Lassa amb una exhibició i 18 punts d’avantatge sobre els blaugranes. Ara, l’equip està molt més motivat i dissabte jugarà contra el Porto amb un Shayne Whittington que està pràcticament recuperat.

El capità de l’equip, Guille Colom, va voler destacar durant la recepció «l’orgull de representar al país» i «el fet de poder guanyar aquests títols per l’afició». «Encara que sigui un títol de pretemporada, fa il·lusió, sobretot si és contra el Barça, la gent ha d’estar orgullosa», afirmava. «Som un país petit però ens afrontem als grans sense por, estem preparats per començar a tope», destacava. «No som un club normal de l’ACB, nosaltres no som una ciutat, som un país, i és molt fort representar-lo, hem de lluitar i anar a totes sempre», afegia. «Estem molt bé, agafant confiança i recuperant jugadors, estem molt motivats», sentenciava. «Pot ser que el títol sigui un avís de què vindrà, no l’havíem guanyat mai, és una petita pinzellada del que podem aconseguir aquest any», opinava.

Per altra banda, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, va explicar que «és una victòria que s’ha de celebrar». «Estem molt contents de poder rebre els jugadors aquí, és una victòria pel país», afirmava. «Pot ser algun dia ho veiem a la lliga espanyola o perquè no, a Europa, és una fita que no s’havia aconseguit mai», recordava. «Cada vegada parlem de més esportistes», remarcava. En aquest sentit, va voler expressar la satisfacció per la novena posició als Mundials de Mònica Doria, la cinquena posició d’Andorra al sub-17 d’hoquei i els empats de la selecció de futbol.

A més, la ministra també va voler destacar la integració dels jugadors estrangers al país: «Mai fan un lleig en el moment de saludar i la proximitat fa enfortir els lligams amb la ciutadania». «Senten els colors i l’equip», sentenciava.

Per la seva banda, el cap de Govern, Toni Martí, va voler animar als jugadors a continuar amb aquesta ratxa i va destacar l’andorranitat que transmet el MoraBanc. Així, el president de l’entitat, Gorka Aixàs, va destacar que representar el país «és quasi una obligació» i l’honor de «representar el nostre país a la millor lliga europea». «El títol és un orgull i una alegria», concloïa.