El VPC Andorra encara la temporada amb ganes de millorar

E l VPC Andorra inaugura la temporada aquest diumenge a l’Estadi Nacional contra el CO Tauch Corbieres. Aquest curs, el conjunt tricolor juga a la Lliga Occitanie, a la promoció d’honor i vol aconseguir un bitllet per estar en les fases d’ascens. Durant aquesta pretemporada, va guanyar primer al Barguillère i va perdre contra el Tarascó.

En aquest sentit, Jonathan Garcia, entrenador de l’equip juntament amb David Kirikashvili, va explicar que «la pretemporada ha anat bastant bé, encara que m’hagués agradat tenir a més gent». Així, l’equip no va poder comptar amb tota la plantilla per les vacances, però «els que van venir, van treballar molt bé, sobretot fins al primer partit», comentava. «Primer ens vam centrar en l’aspecte físic i vam fer quatre nocions tàctiques, després del primer partit vam treballar aspectes més tàctics i ara, aquesta setmana, estem afinant per arribar a l’estrena amb el millor estat possible i molt concentrats», afegia.

Tot i això, l’equip encara té feina a fer: «Hem de consolidar la touch, un dels nostres punts que va ser molt important l’any passat i que és molt important perquè hi ha pilotes que s’han de tenir, a més, podem millorar sobretot la línia de tres quarts, ja que l’any passat no va ser prou incisiva».

Amb il·lusió

Per altra banda, Garcia va explicar que «la il·lusió que hi ha dins l’equip és gran» i que «tothom està d’acord en el fet que l’objectiu és millorar el resultat de la temporada passada», en la qual van quedar sisens. «No vam passar de la primera ronda i aquest any, volem anar a les fases finals, hem de treballar per assolir-ho i amb ganes», remarcava.

Amb la reestructuració de la competició, l’equip es troba amb alguns desconeguts, un d’ells el rival d’aquest diumenge: «El Tauch Corbieres és un equip amb una davantera potent, molt lluitador, que no ataca molt però té una defensa forta, no deixen d’estar mai en el partit». Pel que fa als objectius de la temporada, Garcia va destacar la importància de tenir les expectatives altes, tant individuals com col·lectives. Així, l’objectiu serà estar entre els quatre primers per jugar les fases, un cop en elles, «ja veurem què podem fer».

Tavbderidze, l’estrella

Fa un parell de setmanes, l’equip va anunciar el fitxatge del georgià Lasha Tavberidze. Aquest diumenge, per fi, podrà jugar, després que, per un tema burocràtic, no pogués disputar el darrer amistós. «És una plantilla justa i tenim lesionats, potser anem curts de tres quarts però se solucionarà», assenyalava. «Aquest any conservem el grup, no comencem des de zero i hi ha continuïtat amb una peça clau com serà el Lasha», assegurava.

Millor calendari

Un dels fets importants per aquesta temporada, són les millores del calendari. A més, es podrà compaginar amb la selecció a la perfecció. L’equip, l’any passat, va arribar molt asfixiat al final de la temporada i aquest any, la recta final serà assequible. «Es podrà arribar en el millor estat de forma i estar al 100% amb la selecció», revelava Garcia.

Raya, recuperat

El jugador Dani Raya, que es va lesionar el maig passat, estarà, si no hi ha cap imprevist, recuperat pel partit. «He d’anar amb precaució però no em fa mal, tot i que la darrera decisió la tenen el metge i el fisioterapeuta», informava.

En aquest sentit, el jugador va voler subratllar les paraules de Garcia i va afegir que «tenim una plantilla compensada, amb júniors que han pujat, a més de gent amb experiència». «Podem millorar el resultat de l’any, és l’objectiu que ens marquem. Però hem de millorar el sistema de joc, integrar-lo més, encara ens falta aprendre mecanismes però fa dues setmanes que treballem l’aspecte tàctic», asseverava. Per tant, la primera prova passa per diumenge, en un partit que es disputarà en una hora que no és habitual pel VPC. El motiu, una petició del rival.