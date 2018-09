Apropant el cotxe del futur

El futur de la mobilitat passa pel vehicle elèctric i les ajudes econòmiques són benvingudes per apropar-lo al present. El programa Engega del 2018 ha esgotat la partida inicial de 850.000 euros com ja va passar l’any passat. Per això, el Consell de Ministres va aprovar ahir una nova dotació de 150.000 euros i preveu que Andorra segueixi liderant la quota de mercat de mobilitat sostenible.

Al capdavant dels països desenvolupats, un 4,8% del parc de vehicles del Principat és elèctric i els turismes sostenibles són l’opció preferida dels consumidors. Aquest any, però, els vehicles professionals, com les furgonetes, guanyen pes en les vendes per l’augment en la subvenció, que ha passat de 9.000 a 10.000 euros: al 2017 només es van vendre set i durant el 2018 ja se n’han venut 15. «Amb la nova partida atorgada es confirma que Engega és un programa d’èxit», va assegurar ahir el ministre portaveu, Jordi Cinca, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

Les ajudes es mantenen en l’adquisició de la resta de vehicles de mobilitat elèctrica: per als turismes nous elèctrics purs o d’autonomia estesa són de 8.000 euros. En el cas de les motocicles, són de 2.000. A les aportacions del Govern cal sumar les aportacions dels punts de venta, que són de 1.000 euros per la compra de turismes, camionetes o furgonetes i de 200 euros per les motocicletes.

L’ampliació de la convocatòria coincidirà amb la Fira d’Andorra la Vella, que se celebra a la tardor, i en la que el pes de la venda de vehicles nous és important. «L’objectiu és ajudar que part de les vendes siguin de cotxes elèctrics o híbrids», va afegir Cinca, alhora que va recordar que els ajuts no poden superar el 50% del valor del vehicle adquirit.

Millors vendes que al 2017

Tot i que l’Executiu ha avançat que no superarà el topall d’un milió d’euros que va aportar en les anteriors edicions, les vendes avancen a millor ritme que l’any passat, quan es van adquirir 154 vehicles elèctrics i híbrids endollables. Amb la voluntat de donar continuïtat al foment de la mobilitat elèctrica, des del Govern es valora «molt positivament» la «bona acceptació» que té el programa des de la seva creació l’any 2016.

Per incentivar les vendes, el pla Engega també ofereix una bonificació pel desballestament dels vehicles de més de 15 anys de fins a 1.500 euros per l’adquisició de turismes nous eficients i de 2.000 per a les furgonetes. En el cas de comprar vehicles elèctrics o d’autonomia entesa, l’ajut és de 750 i 1.250 euros, respectivament.

Avantatges diàris

A més de les ajudes econòmiques, els avantatges dels vehicles sostenibles són nombrosos: l’aparcament en la zona blava és gratuït durant dues hores, es permet circular pel Carril Prioritat Multiús i la matrícula personalitzada és de franc, entre d’altres beneficis.