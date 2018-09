L’acusat d’intentar matar el seu soci, absolt d’assassinat

El Tribunal de Corts ahir va condemnar l’acusat d’intentar assassinar el seu soci al juny del 2017 a dos anys i mig de presó, un i mig del quals ferms, per un delicte major de lesions doloses utilitzant objectes amb perill de causar la mort o ferides més greus a la víctima. El processat, però, va quedar absolt del delicte d’assassinat en grau de temptativa i només haurà de retornar a la presó poc més de mig any, ja que va estar reclòs des del moment de la seva detenció, al juliol de l’any passat, i fins al juny d’enguany, quan es va celebrar el judici i la seva defensa va demanar la llibertat provisional de l’acusat mentre no s’emetés cap sentència.

El processat haurà de fer front al pagament d’una responsabilitat civil superior a 1.000 euros pels danys ocasionats

Els fets jutjats es remunten al 15 de juny del 2017, quan l’acusat va anar a buscar el seu soci a casa per intentar matar-lo motivat per la mala relació que mantenien des de feia uns quatre anys arran del negoci de restauració que havien muntat conjuntament a la dècada dels 90. Aquell dia tots dos van coincidir al local malgrat relatar que no van arribar a creuar-se. Després, la víctima va marxar en moto cap a casa i va estacionar a la vorera d’un carrer sense sortida mentre esperava l’arribada d’un company. El processat va agafar el cotxe i va emprendre la mateixa direcció. En arribar al lloc on es trobava el seu soci, va envestir-lo per darrere, de manera que ell i la moto van sortir volant pels aires i va quedar estirat al terra, moment en què l’acusat va aprofitar per accelerar i impactar de nou contra ell. Per això, el tribunal de primera instància va condemnar-lo per un delicte de lesions doloses i va imposar-li una responsabilitat civil de 1.000 euros per a la víctima, el pagament de 232 euros per les despeses ocasionades a la CASS i la reparació de la motocicleta del soci.