El TC anul·la el concurs per consolidar la plaça de 20 docents

El Tribunal Constitucional ha rebutjat el recurs d’empara interposat pel Govern arran de la sentència del Superior que anul·lava el concurs del 2016 que consolidava una vintena de places de professors eventuals. Dit d’una altra manera, l’alt tribunal considera, com ja ho va fer el Superior, que l’edicte no es va fer adequadament i que, per tant, s’ha de repetir, el que implica que els vint professors que van guanyar la plaça la perdin. Amb tot, el TC deixa una última escletxa de llum per als afectats. I és que el Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP) i els propis afectats també havien interposat un escrit al·legant que s’havien vulnerat els seus drets d’accés a la jurisdicció i a la defensa per no haver pogut participar del procediment judicial, ja que només s’havia tingut en compte la visió del recurrent.

El SEP deixa clar que si hagués estat pel Govern, el cas ja estaria tancat i els docents sense plaça

De fet, el Constitucional actua d’una manera inhabitual i transforma l’escrit presentat pels professors afectats en un recurs que admet a tràmit i que insta a repetir el procés judicial per donar l’oportunitat als vint afectats de defensar-se. Segons va informar el SEP a aquest rotatiu, els advocats veuen difícil que en la nova sentència es canviï d’opinió pel que fa a la metodologia emprada durant el concurs, però es té l’esperança que es dugui a terme alguna mesura excepcional com podria ser repetir el concurs només amb la presència dels afectats. De moment, però, aquest és un escenari hipotètic i el neguit dels afectats segueix creixent, ja que ara hauran d’esperar uns dos mesos més per conèixer la nova resolució, conscients que la seva plaça perilla.

Satisfacció parcial

Des del Sindicat d’Ensenyament Públic es van mostrar satisfets per la porta oberta que deixa el Constitucional, d’una banda, però molt preocupats per la resposta sobre l’edicte. El president del sindicat, David Garcia, va indicar que «si no hagués estat pels advocats dels afectats i del SEP el tema estaria tancat i els vint professors haurien perdut la seva plaça». Gràcies al seu escrit, però, encara queda una mínima esperança de què com a mínim es pugui repetir el concurs només amb ells.



En aquest sentit, Garcia va afirmar que no descarten més endavant demanar danys i perjudicis al Govern perquè paguin els costos processals, així com que es depurin les possibles responsabilitats que puguin tenir.

Recurs administratiu

La primera sentència del Superior que ja anul·lava el concurs va crear molt de nerviosisme entre el professorat per la por que d’altres persones també puguessin impugnar altres edictes. De fet, i tal com va avançar aquest rotatiu aquest dimarts, un altre professor que va quedar descartat del procés per obtenir una plaça ha interposat també un recurs administratiu. Segons va informar el ministre d’Educació, i a falta que els advocats de l’Executiu acabin de valorar-ho, el més probable és que el Govern respongui negativament a l’al·legació. En aquest cas, el docent que va interposar el recurs per la via administrativa no descarta portar el cas a la Batllia. Des d’Educació van considerar que no hi havia coincidència i que els processos eren independents, però els professors tenen por que la sentència del TC pugui servir de precedent.