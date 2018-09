Les zones boscoses creixen i superen el 40% de la totalitat del territori andorrà

El Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra (Cenma) ha enllestit el Mapa de cobertes del sòl del país del 2012, un projecte que s’emmarca dins del projecte d’estudi de l’evolució del paisatge andorrà, i que ja ha permès desenvolupar el mapa de cobertes del sòl del 1972 i del 1995. L’objectiu és poder quantificar l’evolució de les diferents categories del sòl amb el pas dels anys, exposa el Cenma. Per exemple, es constata que del 1995 al 2012 es constata l’evolució a l’alça de la zona boscosa (del 38 al 40%), que creix en detriment de les zones de matollars i prats. Però a la vegada, creixen les zones dedicades a les vies de comunicació (representen el 0,58% del total), i les zones urbanes (l’1,51% del total).



Aquesta dinàmica és similar a la que es va produir del 1972 al 1995, explica el centre d’estudis, tot i que en el cas de les zones urbanes el creixement s’ha frenat (llavors es va passar del 0,51% del total, a 1,32%). Així mateix, en el mapa del 2012 s’observa una davallada de les zones de matollars i prats (del 10,14% al 9,27%), mentre que els conreus es mantenen en percentatge.



La metodologia emprada per a l’elaboració dels mapes ha estat sempre la mateixa, per poder-los fer perfectament comparables. Es fa a partir de la fotointerpretació de les fotografies aèries de l’any 2012, cedides per l’àrea de Cartografia del Govern. És un mapa detallat amb una escala de visualització de 1:5.000. Divideix el territori en més de 18.000 polígons classificats en dotze categories.



Els mapes són “una eina d’ajuda a la planificació territorial, en els estudis d’impacte ambiental i, en general, en els estudis orientats a la conservació del medi natural”, defensa el Cenma. Per aquest motiu es treballa en nous mapes, com el de cobertes del sòl de l’any 1948, el més antic possible, “que donaria una visió més històrica de la dinàmica de canvi de l’ocupació del sòl del país”.



El mapa es pot descarregar lliurement en format SIG (Sistema d’Informació Geogràfica) i en format imatge des de la pàgina web del SIGMA (CENMA) www.sigma.ad.