L'agost es tanca amb un total de 359 aturats

El mes d'agost s'ha tancat amb 359 persones en situació d'atur, la qual cosa representa un descens del -0,6% respecte al mes de juliol, mentre que és un -5% que el mateix mes de l’any anterior, quan se situava en 378 persones. D'altra banda, cal destacar que el nombre de persones que volien una millora laboral se situava en 212, amb una variació negativa respecte al mes anterior del -5,4% i una variació positiva del 19,8% respecte al mateix mes de l’any anterior. Pel que fa al nombre total de llocs de treball oferts, se situava en 965, amb una variació mensual negativa del 0,6%. Respecte al mateix mes de l’any anterior, la variació del nombre de llocs de treball oferts també és negativa, amb un -11,9%.



Tal com destaquen des del departament d'Estadística, que ha fet públiques les dades aquest dijous, la mitjana de demandants d’alta a finals de mes, en el darrer any, és de 374 persones que buscaven feina i de 238 en millora, amb una variació negativa respecte del període anterior del 8,4% pel que fa als demandants en recerca i una variació positiva del 59,5% per als que volen una millora. Quant a la mitjana de llocs de treball en els darrers dotze mesos, és de 1.042, amb un decrement percentual respecte al mateix període de l’any anterior de l'1,8%.



Pel que fa al perfil de les persones que busquen feina, cal destacar que un 22,8% són empleats administratius; un 19,5% són treballadors de serveis, restauració, protecció i venedors i un 15,3%, no qualificats. D'altra banda, la quantitat de dones en recerca d'un lloc de treball és lleugerament superior a la dels homes, amb un 50,7%. Aquest mes d'agost, la majoria de demandants en recerca eren de nacionalitat andorrana (42,3%) i de nacionalitat espanyola (35,1%). La majoria dels demandants, el 79,9%, feia menys de sis mesos que estaven desocupats. A més, cal destacar que en els darrers dotze mesos, 81 persones, és a dir, el 22,6%, no van tenir cap intermediació i el 77,4% restant en van tenir almenys una vegada; d'aquesta manera, es pot observar com els desocupats que han estat inscrits més temps tenen més probabilitat d’intermediació i, per tant, que la seva demanda de feina sigui resposta de manera exitosa. De fet, aquest mes d’agost es van fer 22 contractacions mitjançant el Servei d’Ocupació.

D'altra banda, de les 212 persones que cerquen una millora laboral, el 30,2% són empleats administratius; tècnics i professionals de suport, un 21,2% i tècnics i professionals científics, un altre 14,6%. El 48,1% tenien un contracte temporal. Quant a la nacionalitat, la majoria de demandants en millora eren espanyols (37,7%) i andorrans (31,6%), seguit dels d'altres nacionalitats (16,5%), portuguesos (13,2%) i per acabar, francesos (0,9%). Un 60,8% eren dones.



Quant a les 965 ofertes de llocs de treball, cal destacar que un 37,6% eren per a treballadors de serveis, restauració, protecció i venedors; un 21,9% per a no qualificats i un 12% per a artesans i treballadors qualificats de les indústries i la construcció.

A l'últim, cal destacar que tretze persones estaven donades d’alta al Servei d’Ocupació en el programa de prestacions econòmiques per desocupació involuntària, la major part en el tram de 40 a 59 anys, i la majoria, homes.