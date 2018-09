Dues setmanes de portes obertes als centres esportius d’Encamp

El departament dʼEsports del comú dʼEncamp celebrarà del 17 al 28 de setembre jornades de portes obertes amb la finalitat de conèixer les activitats de fitnes del darrer trimestre de lʼany. Al complex dʼEncamp es podran provar activitats com ioga individual, 'body pump', 'body combat', 'cycling', aquatono, 'core&stretch' i 'crosstrainning', mentre que al Centre esportiu del Pas de la Casa es podrà escollir entre aquatono, zumba, 'cycling', 'body pump' i 'body combat'. Totes aquelles persones interessades a realitzar alguna de les activitats hauran de fer una reserva trucant a les recepcions dels centres esportius, en ser les places limitades.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació