Una avinguda per a tothom

Amb les obres acabades s’inicia un nou debat: cal tancar definitivament al trànsit rodat la part baixa de l’avinguda Meritxell?



Per primera vegada, sembla que tots els comerciants s’han posat d’acord i estan a favor de la proposta de la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, qui aquesta setmana deia estar negociant amb ells. Fa cinc mesos que els vehicles no poden circular per l’avinguda i, des del punt de vista de la cònsol i els comerciants, això només ha portat beneficis. Només cal donar-se una volta pels establiments i parlar amb els encarregats per comprovar la bona acollida que ha tingut la idea: «Em sembla genial, prefereixo veure gent que cotxes», diu la propietària d’una farmàcia, tot i mostrar-se escèptica als beneficis que portarà l’embelliment. «Ha quedat maco per a tothom, però encara es d’hora per saber què haurem guanyat nosaltres», diu.



Els responsables d’una òptica creuen que el fet que l’avinguda sigui per a vianants, permet a la gent passejar tranquil·lament, i això equival a més vendes. «Veus que els vianants no van preocupats i s’entretenen mirant els aparadors», opina l’home. I la dona afegeix: «Si finalment acaben implantant el sistema de mesures antiterroristes, encara serà millor, això és el primer que han de fer». Ja fa mesos que tant el comú de la capital com el d’Escaldes-Engordany es plantegen implantar algun sistema de seguretat, tot i que encara no hi ha res decidit. La directora d’una perfumeria assegura haver tingut algun ensurt en els últims mesos i veuria amb bons ulls aquesta implantació. «Per aquí passa molta gent i no tothom té bones intencions. Amb tot el que surt a la tele últimament, a vegades he tingut dubtes i he trucat a la Policia», explica.

Restauradors i vianants

Però no només els comerciants estarien satisfets amb el tancament de la part baixa. Els restauradors també hi donen suport, sobretot els que tenen terrasses. «No hem decidit com ho muntarem a l’hivern, però aquests mesos tenim la terrassa plena, gràcies a que no hi ha cotxes», diu un cambrer d’una cafeteria amb la terrassa, efectivament, a vessar. Fins i tot els transportistes asseguren que no els suposen cap problema els nous punts de càrrega i descàrrega. L’Alberto reconeix que si bé al principi va ser «una mica difícil», ara ja està totalment adaptat: «Ja m’hi he acostumat i no tinc cap inconvenient, ni amb la circulació ni a l’hora de repartir».



I els vianants, teòricament els més beneficiats, també ho veuen bé: «I tant! És fantàstic, has vist quin gust? Passes d’una banda a l’altra sense cap problema», diu una noia carregada de bosses.



Tot i que Marsol va afirmar que la seva intenció era negociar amb els comerciants, sembla que no ho tindran gaire complicat per arribar a un acord.