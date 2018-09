Retrets al Govern per incompliments en relació al transport públic

En el marc de l'aprovació per unanimitat de la Llei d'impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc), la consellera general de Liberals d'Andorra (L'A), Judith Pallarés, ha carregat contra l'executiu perquè encara no hagi licitat les línies de transport, un compromís que va agafar el mateix Govern. “Amb el temps que queda dubto que s'acabi fent” i per la consellera liberal això genera “que no es faci una aposta decidia pel transport públic”. Pallarés també ha demanat que no es traspassin a FEDA atribucions que no li corresponen, en relació a possibles feines en matèria de transport. La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha volgut deixar clar que FEDA tindrà un paper catalitzador i de prestació de serveis quant a la llei aprovada i també pel que fa a la plataforma intermodal. En resposta a les crítiques de Pallarés pels incompliments, la titular de Sostenibilitat ha recordat les diverses mesures en relació a la pal·liació de la contaminació generades pel transport i ha apuntat que el concurs de les línies d'autobús es presentarà aquesta tardor.