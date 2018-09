El PSC demana aturar la fuga de metges del Pirineu

El diputat del PSC per Lleida, Pirineu i Aran al Parlament de Catalunya, Òscar Ordeig, ha reclamat aquest dijous al Govern de Catalunya que apliqui incentius econòmics, com poden ser complements salarials o dietes, "per tal d’aturar i compensar la fuga de metges que es pateix a les terres de Lleida, el Pirineu i l’Aran”.

El polític urgellenc assenyala que un estudi estatal de l'Organització Mèdica Col·legial sobre mobilitat geogràfica conclou que Lleida és la província que ha d'afrontar la marxa de més professionals. El document especifica que durant l'any passat, fins a un 11,5% dels col·legiats de la demarcació (233) se'n van anar a treballar fora de Lleida, majoritàriament a l'Aragó, però també a la resta de províncies catalanes i en menor percentatge, a l'estranger.

Pel que fa a la situació, Ordeig ha apunta al fet que els metges dels CAP de l’Aragó poden arribar a cobrar fins a 1.000 euros més, el que n'accelera el canvi geogràfic. Per tot plegat, el diputat socialista ha explicat que "s'ha registrat una bateria de preguntes per tal que el Govern respongui si té coneixement i consciència de la situació i quines mesures pensa emprendre per aturar aquesta tendència "en un territori ja prou castigat amb una davallada continuada des del 2010 de les inversions pressupostàries".

En aquest sentit, Ordeig alerta que "si no s'inicia urgentment un procés perquè es reverteixin les retallades, la recentralització de serveis i la pèssima gestió del Govern de la Generalitat, el sistema de Salut a Lleida, el Pirineu i l’Aran entrarà en coma”. El diputat socialista subratlla que l'estiu ha estat pèssim pel que fa als serveis sanitaris al territori: "portem vuit anys patint la davallada d'inversions en Salut, la supressió de serveis d’ambulància i urgències, s'han deixat de cobrir baixes i jubilacions i es continuen tancant llits dels hospitals".