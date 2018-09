Yates arriba de vermell a Andorra amenaçat per Valverde i Mas

El ciclista resident Simon Yates arriba a Andorra de vermell. Alejandro Valverde i Enric Mas el segueixen de prop, amb moltes ganes d’emportar-se la victòria a la ronda espanyola. El pilot arriba després d’una etapa amb final a Lleida en la qual el belga Jelle Wallays del Lotto-Soudal ha sorprès als esprinters i ha culminat una escapada en una etapa que era de transició de cara a la general. D’aquesta manera, després d’una jornada sense conseqüències pels favorits, la Vuelta es decidirà a Andorra després que el britànic perdés el lideratge de la cursa a l’11a etapa i el tornés a recuperar a Les Praeres, després d’un brutal atac al darrer quilòmetre que li va permetre guanyar i donar un cop d’autoritat. Des de llavors, Yates no ha fallat en els dies decisius i ara haurà de mantenir la primera posició, primer a Naturlàndia i després a la brutal etapa amb final al Santuari de Canòlich.

Tot i això, Yates ha volgut recordar que les dues darres jornades són decisives i que Mas i Valverde «són dos bons corredors que intentaran guanyar». «Són bons corredores i a Naturlàndia intentaran vèncer», remarcava. «No tinc cap dubte de què estaran actius, però estic tranquil perquè conec bé el recorregut i això és un avantatge. A més, el meu equip està fort i no em faltarà suport», assenyalava. El ciclista, que viu a Andorra des del 2015, va afirmar que «les etapes explosives d’un sol port no m’agraden, prefereixo les més llargues amb pujades i baixades, però entenc que s’incloguin jornades com les d’avui, que no sé si són més espectaculars o no».

El ciclista resident del Quick Step Enric Mas, que se situa a 1,22 de Yates i a 57 segons de Valverdeha explicat que «lluitarà per la victòria de la Vuelta a Andorra». Sens dubte, el ciclista coneix molt bé el recorregut: «Jo també lluitaré per la victòria. Conec molt bé les carreteres d’Andorra i sé on atacar, si tinc forces, no dubteu que ho faré. Però s’ha de veure què passa».

Així mateix, el ciclista mallorquí ha explicat que «a la carrera m’està sortint tota la feina feta durant l’any». En aquest sentit, el britànic va comentar que el més important a Andorra és tenir forces: «El més important no és viure allà, sinó trobar-se bé».

Per altra banda, el ciclista d’Artà ha explicat que «és un orgull que se’l relacioni amb un corredor com Valverde» i que costarà molt retallar 25 segons si ho vol fer a través de les bonificacions. «Hauria de guanyar els dos dies i a més aconseguir cinc segons més», afegia.

L’altre candidat a emportar-se la victòria, Valverde, que amb 38 anys es troba en un estat de forma excepcional i segueix fent gestes emblemàtiques, ha destacat que l’etapa més decisiva serà la de demà dissabte: «Cada dia haurem de veure com anem i com van els rivals, i veure com es poden fer les diferències». En aquesta línia, el Balas'ha mostrat preocupat pel paper que podria fer Mas, la nova promesa del ciclisme espanyol: «És ambiciós i el veig molt bé. Està a poc temps, té forces i mentalitat».

Per un altre costat, Valverde ha recongut avui davant la premsa que al principi de la Volta «no esperava estar lluitant per la general, ni de bon tros, al principi guanyava perquè estava bé de forma, però no creia trobar-me com em trobo avui». «L’equip de Yates està molt bé, sobretot per l’ajuda que pugui tenir del seu germà», concloïa.

Andorra, tal com s’esperava, serà decisiu per a la cursa. La història s’escriurà a les muntanyes del Principat. Espectacle i èpica assegurada.