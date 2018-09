Vinyes i Mercader, amb ganes de competir

E l Campionat d’Espanya de Ral·lis d’asfalt retorna demà a l’activitat després de les vacances d’estiu i ho fa amb el Ral·li Princesa d’Astúries, prova que també puntua per al Trofeu d’Europa de Ral·lis. Joan Vinyes i Jordi Mercader (Suzuki Swift R + - Suzuki Motor Ibèrica) estaran al podi de la primera cita asturiana de la temporada amb l’objectiu d’entrar amb bones sensacions en una segona part de la temporada que promet emocions fortes.

L’Automòbil Club Principat d’Astúries, organitzador de l’esdeveniment, ha preparat per a la 55a edició de la prova, un recorregut total de 613,41 quilòmetres, dels quals 172,73 són cronometrats. El ral·li està dividit en dues etapes en les quals s’hauran d’afrontar 12 especials, set de diferents, i acaba a Oviedo.

És un recorregut molt semblant al de la temporada passada tot i que, segons Vinyes, mai et pots fiar: «Seguim al nord d’Espanya, sinònim de carreteres estretes i d’una climatologia que en qualsevol moment et pot sorprendre». «Pel que fa a les especials cronometrades, les novetats són a la segona jornada del ral·li: Villaviciosa manté només una part del traçat de l’any passat mentre que l’Estrecha és el recorregut de Colunga de la passada edició però a l’inrevés. O sigui que grans novetats no hi ha però els reconeixements seran, com sempre, molt importants», assegurava. «Tinc ganes d’iniciar la part decisiva de la temporada. Per les referències que tinc, estic convençut que hi haurà molta més competència i no serà fàcil estar en les posicions d’honor. Seguir millorant les classificacions, tant de marques com de pilots, seguirà sent el nostre objectiu. Veurem si ho aconseguim», concloïa.