El futbol nacional compta amb dos nous patrocinadors

La segona divisió sènior passarà a dir-se Lliga Unida, substituint el nom de Lliga Biosphere de la temporada passada. Manolo Jiménez, membre de la junta de la Federació Andorrana de futbol, ha explicat avui que «és una esponsorització continuista» i que estan molt contents «de continuar amb aquesta esponsorització» i que «l’any passat va ser un èxit». «El futbol andorrà cada cop s’està professionalitzant més», recordava.

Josep Maria Comes, conseller delegat de l’empresa, va comentar que han canviat el nom «per motius empresarials, per una fusió amb una altra empresa». «És una aposta que ens aporta visibilitat i prestigi», remarcava. L’acord és per un any.

Per altra banda, les competicions del futbol base i el Torneig Memorial Francesc Vila comptaran amb el suport de Vital Seguro per tres anys. Ramón Puig, director comercial de l’empresa, va assegurar que és un patrocini «que ens va fer una especial gràcia» pel que simbolitza.