Moreno s’imposa a la Copa de Sud-amèrica

Pel que fa a l’equip masculí, en un dels supergegants del SAC, Marc Oliveras ha sigut 20è amb 1.06,01, a 1,84 del vencedor, l’eslovè Klemen Kosi, que ha marcat un crono d’1.04,17. En la 31a plaça ha finalitzat Kevin Courrieu i Matías Vargas ha estat 32è. En l’altre supergegant, Vargas ha estat 32è amb un temps d’1.08,93, a 2,90 del guanyador, que en aquesta ocasió ha estat l’alemany Manuel Schmid amb un crono d’1.06,03. Courrieu ha acabat 33è i Oliveras no ha acabat la cursa.

Per la seva part, Carmina Pallàs ha finalitzat en la cinquena posició amb un crono d’1.09,49, a 0,72 de Moreno. En l’altre supergegant de la jornada, Pallàs ha finalitzat cinquena, amb 1.11,38, a 4,00 de la guanyadora, l’eslovena Ilka Stuhec, que ha marcat un temps d’1.07,38. Cande Moreno, per la seva part, ha sigut setena, a 4,34.

Per El Periòdic

