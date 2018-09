Incivisme als refugis

Manteniment de Refugis va denunciar fa un parell de dies a través del seu compte de Facebook el deplorable estat en què es trobava l’exterior del Refugi de Claror, a la parròquia de Sant Julià de Lòria. El responsable del Manteniment de Refugis del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, Albert Pla, lamenta la situació i explica que «algú» va deixar una bigpack de càrrega que «algú altre» va entendre que era per deixar la brossa i les escombraries s’han anat acumulant fins a fer vessar el contingut. «A més hi ha els gossos dels pastors de la zona que s’hi fiquen i ho remenen», diu l’Albert, tot remarcant que es tracta d’un «cas puntual». Des del Departament, reconeixen que en l’últim mes els joves que vetllen pel bon estat dels refugis no han pogut pujar ni al de Claror ni al del Perafita per la inaccessibilitat del terreny. «Amb les pluges, la pista va quedar molt malmesa i no hi vam poder anar abans a netejar-ho», admet el responsable.



Però qui ha d’endur-se ara aquesta brossa? Segons l’Albert, el Comú de Sant Julià, tot i que «l’ideal seria que tothom que anés a la muntanya fos cívic i s’ho endugués ell mateix». Perquè si no hi ha constatació d’autoria, malgrat que l’actual normativa d’abandonament de residus al medi aplica sancions severes, «poc més podem fer més enllà de denunciar-ho a les xarxes socials». Amb tot, no pot amagar la seva sorpresa, ja que no es tracta d’un dels refugis més problemàtics i sospita que «algú s’ho ha deixat allà... Un pastor, algun organitzador d’una cursa...».

Satisfets, malgrat tot

Però no tot són males notícies. La campanya d’estiu ha estat molt bona i des de Manteniment de Refugis es mostren satisfets amb la feina feta. «Els nostres esforços comencen a donar fruits», es congratula l’Albert. «La renovació als refugis de Fontverd i Cabana Sorda ha fet que la gent tingui més cura. A més hi ha molts visitants i, paradoxalment, i hi ha menys brossa perquè a la gent li fa vergonya quedar malament davant els altres».



A l’espera de les dades definitives de la campanya d’estiu que acabarà el mes d’octubre, des de l’abril fins al dimecres d’aquesta setmana, Manteniment de Refugis havia arreplegat 573 quilograms de brossa en els diferents indrets del país.