El comú ordinenc admet que cal replantejar les canoes a Tristaina

El comú d’Ordino repensarà de cara al proper estiu les passejades en canoa i paddle surf que aquesta temporada s’han posat en marxa al tercer llac de Tristaina. El replantejament arriba després de la recollida de signatures impulsada des de la ciutadania per frenar aquestes activitats i de les crítiques rebudes en el mateix sentit. Tot i el balanç negatiu d’aquesta prova pilot, la corporació ordinenca sí que va mostrar-se satisfeta amb els resultats de l’accés rodat del Serrat a Sorteny i l’aparcament de pagament ubicat en la darrera població.



El conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat, Marc Pons, va recordar que la mesura es va fer per «una necessitat imperativa» perquè cada estiu hi havia problemes de «col·lapses i col·lisions». Ara bé, va destacar que ara han quedat resolts amb la decisió de posar un autobús llançadora des del Serrat fins a l’entrada del parc natural de Sorteny i de cobrar quatre euros per aparcar a la zona d’estacionament habilitada en el punt d’accés. Tot i que encara queda per veure si s’han de fer canvis un cop es disposi de les dades de comptatge de visitants, el comú pronostica que es repetirà l’acció l’any vinent.

Atenció a les demandes

La valoració de les activitats a Tristaina, però, no ha estat tan satisfactòria. Pons va remarcar que no es va voler fer cap adjudicació directa precisament per donar-li un caire de prova pilot, a més de recordar que la iniciativa provenia de l’estació d’Arcalís i són ells els primers que decideixen. «Jo em faria un plantejament des de zero, [la de les queixes] és una variable més que entrarà en joc», va manifestar el conseller ordinenc. De fet, ja va admetre que tant la recollida de signatures com les crítiques en general són variables «que pesen» a l’hora de repetir l’activitat. En el consell de comú d’ahir, la corporació va avançar que està recopilant informació sobre l’impacte ambiental i que ha fet una enquesta entre els visitants de Tristaina.

Queixes de l’oposició

Les crítiques no van venir només de la ciutadania, ja que l’oposició també es va mostrar incrèdula amb els beneficis que aporta l’activitat de Tristaina. «Potser el tercer llac no era el més adient», va apuntar la consellera Sandra Tudó tot explicant que havien rebut queixes d’ordinencs tant pel que fa a la novetat de les canoes i el paddle surf a Tristaina com al pàrquing de pagament de Sorteny. En qualsevol cas, però, ja van anunciar que esperaran els resultats de l’informe del comú i la valoració «més científica».



Per la seva banda, el cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, va aprofitar la sessió d’ahir per informar que ja s’està treballant en els preus dels forfets de la propera temporada –i en el passi conjunt amb Saetde– malgrat que encara no s’ha tancat res.