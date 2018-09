Marsol impugna les transferències i reclama 300.000 euros més

L a cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha tornat a demostrar avui que quan es tracta de defensar les finances comunals els colors polítics queden en segon terme. Una vegada més el repartiment de transferències ha fet aixecar la veu al comú de la capital contra el Govern. Segons va revelar en el marc d’un consell de comú i interpel·lada pel conseller de la minoria liberal, Jordi Minguillón, la corporació ha impugnat el repartiment de les transferències d’aquest any en considerar que el càlcul de l’Executiu és erroni. Marsol reclama quasi 300.000 euros més dels 9.640.039 euros que els atorguen.



La impugnació es va fer el 2 d’agost i la cònsol va recordar que «és un dret que tenim i nosaltres defensem la parròquia». Segons Marsol, els dos primers trimestres de l’any es va fer un càlcul estimatiu dels diners que els pertocaven i ara, quan els han fet arribar la versió definitiva «no hi estem d’acord». El problema té l’arrel en els canvis que es van haver d’aplicar a la llei de transferències després que el Tribunal Constitucional (TC) n’anul·lés tres articles. La corporació entén que algunes de les partides incloses en els articles anul·lats s’han de repartir a parts iguals i «el Govern, en comptes de fer això, ho aplica als criteris de sostenibilitat que el TC va validar».

Perjudici

«No hi estem d’acord, entenem que ens perjudica», va afirmar Marsol, xifrant en 296.000 euros la quantitat que el comú perd amb els càlculs del gabinet encapçalat per Toni Martí. «Potser hem llegit malament la disposició transitòria i el fonament de la sentència», va apuntar Marsol, però «defensem la nostra part».



L’acció de la corporació va rebre el suport dels dos grups de la minoria. «Aplaudim la majoria per haver-ho fet tot i ser del mateix color», va manifestar Minguillón, que va instar a «arribar fins al final» i «arribar a altres instàncies» si la resposta del Govern és negativa. Una decisió que la cònsol va dir que es prendria en funció de si els convenç o no la resposta que rebin del Govern, que esperen que arribi «aviat». De la seva banda, la consellera del PS, Dolors Carmona va atribuir la discrepància al fet que «és un tema que no està ben tancat».



Marsol va indicar que no tenen constància que cap altre comú hagi impugnat les transferències. Amb tot, després de l’acció de la capital s’ha informat la resta de corporacions perquè es manifestessin. I és que si hi ha canvis, també afectaran la resta de corporacions.

Un topall per evitar encariments «desproporcionats»

El conseller liberal Víctor Pintos va proposar que s’estableixi un topall màxim de desviament dels costos de les adjudicacions fetes en concursos públics per evitar encariments «desproporcionats». La proposta va arribar després que s’hagin adjudicat els treballs d’elaboració del cadastre per un import d’1,2 milions quan l’estimació era de 970.000 euros. La cònsol no descarta estudiar la proposta però va recordar que en els concursos ja es reserven la possibilitat de poder declarar desert el concurs pel motiu que sigui.