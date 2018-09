L’A de la capital valida el pacte amb el PS

El comitè parroquial d’Andorra la Vella de L’A va decidir en una reunió aquest vespre donar el seu vistiplau a l’acord amb el PS, aprovat en el darrer congrés nacional del partit aquest estiu, per iniciar les negociacions i presentar una candidatura conjunta a la llista parroquial de cara a les properes eleccions generals. L’acord amb el PS va rebre un ampli suport per part dels membres, ja que l’aprovació per part dels comitès és un requisit imprescindible per poder presentar llistes conjuntes, una vegada que el congrés nacional va donar potestat per decidir si creien oportú o no portar-lo a terme.

Tres comitès

L’Executiva de L’A va marcar inicialment als comitès un termini que finalitza la setmana vinent, el 20 de setembre, per decidir si consideren adient presentar-se de la mà amb els socialdemòcrates, deixant la porta oberta a allargar-lo en funció de les especificitats de cadascun. Els militants de la capital se sumen d’aquesta manera als d’Escaldes-Engordany i Encamp que van validar l’acord a finals de juliol, el que es considera molt positiu en el sens de L’A, i s’espera que els restants es pronunciïn pròximament.



El fet que l’horitzó electoral es situï, molt probablement, a la primavera del 2019 continua donant marge als comitès de les dues formacions per iniciar les negociacions que, en cas d’acord, permetran elaborar les llistes i establir la coordinació necessària entre els dos partits, va informar ahir al vespre el partit en un comunicat.