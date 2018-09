Adjudicat un nou tram de la separativa de Santa Coloma

El ple de comú va aprovar per unanimitat l’adjudicació d’un nou tram d’obres de la separativa d’aigües de Santa Coloma. Els treballs tindran un cost d’1,6 milions d’euros i s’intervindrà entre la Borda Mateu i el carrer Gil Torres. La previsió és que les obres comencin d’aquí a pocs dies i que estiguin acabades l’estiu del 2019. A més, també s’intervindrà per embellir la zona i continuar la rambla iniciada a l’avinguda d’Enclar.



Un cop fet aquest tram, ja només quedarà pendent la zona compresa entre la cruïlla que porta al co·legi Janer i la placeta que acull el nou edifici on s’instal·laran els frescos de Santa Coloma. Un espai que justament va presentar problemes durant els episodis de pluges del passat 6 de setembre.



Preguntada per la consellera del PS, Lídia Samarra, Marsol va negar que s’haguessin produït inundacions i va remarcar que gràcies al treball fet amb les separatives «no hi ha hagut aiguats», ja que les canalitzacions han reduït la quantitat d’aigua que ha arribat fins a la població. Va defensar, a més, que l’alçada d’aigua «no era ni d’un pam» i que l’incident «no va durar ni deu minuts». Així, va aprofitar per retreure que «es demostra que el problema era no haver fet les separatives quan tocava, que era una obligació legal que tenien els comuns anteriors i no ho van voler assumir». Per aquest motiu no troba just que se’ls acusi de gastar massa diners.