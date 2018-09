Garantia de fins a 100.000 euros per als dipòsits bancaris

La garantia dels dipòsits bancaris ha quedat avui fixada pel Consell General en 100.000 euros i «en casos excepcionals, fins a 300.000 euros», segons el ministre de Finances, Jordi Cinca. El ple parlamentari va aprovar, per unanimitat, la Llei reguladora del fons andorrà de garantia de dipòsits i del sistema andorrà de garantia d’inversions per homologar la legislació del Principat a la Unió Europea pel que fa a protecció dels titulars dels dipòsits i d’inversions a les entitats bancàries i a les entitats financeres d’inversió. El text fixa que les entitats hauran d’aportar anualment contribucions equivalents al 0,8% dels dipòsits garantits abans del juny del 2024. No obstant això, les entitats bancàries continuaran fent aportacions anuals al Fons andorrà de garantia de dipòsits amb càrrec al seu compte de resultats durant vuit anys. Una obligació que va més enllà del que determina la directiva europea i que permetrà disposar d’un volum addicional de recursos financers d’un altre 0,8% dels diòsits garantits, de manera que el fons disposarà de l’1,6% de dipòsits garantits.



Tant Cinca com l’oposició van coincidir a valorar molt positivament l’aprovació de la llei per enfortir la «petita i concentrada» plaça financera andorrana i assegurar-ne «l’estabilitat». Alhora, el ministre va subratllar que Andorra s’alinea al costat dels països més garantistes del continent. No obstant això, el conseller liberal Jordi Gallardo va assenyalar: «Malgrat que el text suposa un esforç, no és una solució i la feblesa intrínseca per fer front als problemes financers perquè no som part de la Unió Europea, no tenim accés al seu Banc Central ni unes finances públiques prou potents» segueix vigent.