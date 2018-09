Mingorance processa els 29 citats pel cas de Petrolis de Veneçuela

La fins ahir batlle especialitzada, Canòlic Mingorance, va processar els 13 exalts càrrecs i gestors de BPA i els també 16 veneçolans que havien estat citats a declarar per la seva implicació en la causa relacionada amb el blanqueig de diners de l’empresa Petrolis de Veneçuela (Pdvsa) a través de l’entitat bancària andorrana. L’exconseller delegat del banc, Joan Pau Miquel –que és el principal acusat del judici de BPA–, va ser el primer a personar-se a la Batllia en arribar gairebé trenta minuts abans de l’hora en què havia de comparèixer davant de la batlle, però va fer-ho en solitari.

Les defenses dels 25 processats en el cas BPA ahir van mantenir una reunió per acostar posicions

De fet, ni la seva defensa, Jesús Jiménez, ni els també advocats Antoni Riestra i Josep A. Silvestre, que porten altres processats en aquesta mateixa causa, van comparèixer a la Batllia perquè haurien renunciat a la seva defensa, de manera que Joan Pau Miquel i els altres clients van haver d’acollir-se a la protecció d’un advocat de guàrdia. Els lletrats Antoni Duró i Salvador Capdevila, en canvi, sí que van desfilar per la Seu de la Justícia acompanyats dels seus clients. Els 13 encausats del país van rebre presencialment l’aute de processament de fins a 74 folis, a diferència dels 16 veneçolans, que no van personar-se a la Batllia però igualment van ser encausats.

Ramificació de BPA

La trama veneçolana és una de les branques del cas BPA en què es creu que es van arribar a cobrar uns 2.000 milions d’euros il·lícits que s’haurien blanquejat a través de l’entitat bancària andorrana durant el mandat d’Hugo Chávez a Veneçuela. I entre els encausats del país llatinoamericà hi ha autoritats com els exviceministres d’Energia Nervis Villalobos i Javier Alvarado; Diego Salazar, cosí de Rafael Ramírez, que va ser ministre d’Economia a Veneçuela, exambaixador de l’ONU i també president de la petroliera veneçolana; i altres càrrecs de responsabilitat de la mateixa Pdvsa.

Moviments abans del judici

A quatre dies que es reprengui el judici de BPA, s’estan produint moviments per totes bandes. Just ahir a la tarda es van reunir les defenses dels 25 processats en la principal causa. Segons van apuntar fonts jurídiques, aquest fet podria fer pensar en la possibilitat que es configuri una oposició conjunta de cara a la represa del judici. I a partir d’aquí s’obren moltes opcions, però les mateixes fonts no descarten que les defenses puguin sol·licitar la suspensió del judici.

Just avui la batlle Canòlic Mingorance, fins ara una de les instructores especialitzades del cas BPA, pren possessió del càrrec de magistrada del Tribunal de Corts, de manera que abandonarà totes les instruccions del cas en el qual havia estat treballant des de feia tres anys.