Camp defensa la innovació i la sostenibilitat en el sector turístic

El ministre va intervenir en les dues plenàries dedicades al turisme, durant les quals es va incidir en qüestions relacionades amb la inversió en infraestructura i innovació com a motors fonamentals del creixement i el desenvolupament econòmic, on la mobilitat sostenible i les energies renovables són cada vegada més importants, de la mateixa manera que el creixement de noves indústries tecnològiques de la informació i les comunicacions. En la seva exposició, Camp va compartir l’experiència d’Andorra en l’impuls de la innovació, l’obertura econòmica i la captació d’inversió estrangera amb la creació de clústers amb potencialitat de creixement.

El ministre de Turisme, Francesc Camp, va afirmar que la tecnologia és un desenvolupador del sector turístic perquè permet una traçabilitat dels visitants i de la seva experiència, a més de defensar la implementació de polítiques sostenibles en el sector. Camp va fer aquestes reflexions just ahir en el marc de la Cimera Iberoamericana de ministres d’Economia i Turisme, celebrada a la ciutat de La Antigua Guatemala.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació