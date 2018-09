Presentació oficial al Palau d'Esports dels equips del Sedis Bàsquet

El president del Sedis Bàsquet, Pere Porta, destaca que la nova temporada de bàsquet s'afronta "amb molta il·lusió". Els equips i seccions ja estan en funcionament i en plena dinàmica, “a punt per jugar els primers partits”.

Com és habitual, la jornada de presentació es fa coincidir amb el Memorial Jesús Cervós, en què el Cadí La Seu jugarà el primer amistós des que va començar els entrenaments, a principis de setembre. El matx amb el València Bàsquet està previst a les set del vespre.

