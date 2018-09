DA augura que concorrerà en solitari a les eleccions generals

“És aviat per tancar aquesta qüestió, però el que sembla més probable és que DA concorri en solitari a les eleccions”. Així ho ha reconegut el president del grup parlamentari demòcrata, Ladislau Baró, al ser qüestionat per un futur possible pacte preelectoral amb el grup polític liderat pel president del grup mixt, Josep Pintat. Baró, en declaracions a l'ANA, ha volgut deixar clar que “no és quelcom que estigui tancat del tot” i ha apuntat que quan la formació tingui candidat “potser es podrà saber més acuradament quina serà la sort dels pactes preelectorals”. De fet, el pes pesant del grup taronja ha reconegut que si hi ha alguna possibilitat de teixir aliances amb algú aquests són Unió Laurediana i els Independents de la Massana, però actualment aquesta unió està lluny de ser una realitat.



Baró ha argumentat que quan es va generar el trencament intern de Liberals d'Andorra (L'A) semblava que la part escindida, capitanejada per Pintat, tenia la voluntat de teixir un diàleg i unes relacions més fortes amb DA, però finalment no ha estat així. “DA està molt ben preparat per concórrer a les eleccions en solitari, conjuntament amb persones independents i no li fa cap por”, ha sentenciat. Unes paraules que lliguen amb les que Pintat va deixar anar durant el Dia de Meritxell, quan va apuntar que era “difícil” arribar a un acord perquè les dues formacions es trobaven en òptiques i realitats diferents. Baró considera que el grup polític liderat per Pintat és “molt competitiu i té un suport electoral força rellevant” a Sant Julià i la Massana, i per tant entén la seva tàctica.

Pel que fa al futur més immediat, el cap parlamentari demòcrata ha reiterat que quan acabi la legislatura abandonarà la primera línia política i “no estarà a les llistes en cap lloc elegible”. Passats els quatre anys de la següent legislatura Baró recorda que ja comença a tenir una edat, però deixa la incògnita oberta: “Mai diguis mai”.