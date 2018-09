Mor el bomber de la Seu que va patir un accident d'escalada a Astúries

Un bomber del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers de la Generalitat de la Seu d'Urgell va morir aquest dijous en un hospital d'Oviedo després de patir dilluns un accident d'escalada a la zona de Urriellu, a Astúries.

Segons va informar dilluns el Servei d'Emergències del Principat d'Astúries (SEPA) en un comunicat, la víctima, de 43 anys, va resultar ferida de consideració al cap després de caure d'uns 15 metres a la base de la cara oest de la via Murciana de l'Urriellu. El 112 d'Astúries va rebre l'avís a les 11.06 hores a través d'una trucada del guarda del refugi d'Urriellu i es va mobilitzar un helicòpter medicalitzat amb el Grup de Rescat de Bombers asturià, que va traslladar el ferit a l'Hospital Universitari Central d'Astúries d'Oviedo, on no va poder superar les ferides de l'accident.