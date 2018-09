Salut retira del mercat les crosses de la marca Herdegen

El ministeri de Salut ha tingut coneixement, a través de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), de la retirada del mercat de les crosses Herdegen a causa d’un problema durant la fabricació que podria provocar el trencament del mànec i causar el desequilibri i la caiguda del pacient.



A més, Salut ha tingut coneixement, a través de la mateixa agència, d’un possible problema en les barres telescòpiques de suport del respatller de determinades cadires de rodes elèctriques Permobil amb seient PS, fabricades per Permobil AB, Suècia. Aquestes barres permeten ajustar l’alçada del respatller. Si fallen una o dues barres telescòpiques, l’usuari pot caure cap enrere i lesionar-se.



A través de l'AEMPS i de l’Agència Francesa de Seguretat del Medicament (ANSM), Salut també ha pogut saber que en determinats lots de tires reactives CoaguChek, fabricats per Roche Diagnostics, s’han observat desviacions quan els resultats d’INR (International Normalized Ratio) són superiors a 4,5, per la qual cosa en aquests casos els resultats s’han de verificar amb un mètode de laboratori. Segons la investigació de l’empresa, aquest problema no es dona quan els valors d’INR se situen per sota de 4,5.



Les tires reactives CoaguChek s’utilitzen amb els mesuradors CoaguChek XS, CoaguChek XS Plus, CoaguChek XS Pro, CoaguChek INRange i CoaguChek Pro II. Aquests productes estan indicats per a ús professional o per a autodiagnòstic en persones que prenen anticoagulants orals i que necessiten controlar el temps de coagulació de la sang.