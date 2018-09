Millores a les dependències del Servei d'Immigració

El Servei d'Immigració és molt probablement el primer servei administratiu amb el que contacten les persones que venen a treballar a Andorra, així com també el primer dels residents passius d'alt poder adquisitiu que s'instal·len al país. "Tenim l'obligació de donar bona imatge i acollida", ha expressat el ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, i partint d'aquesta premissa s'ha invertit fins a 186.000 euros per renovar les dependències d'Immigració. S'han millorat els sistemes de calefacció, aire condicionat i aigua i s'ha renovat el mobiliari, així com s'ha canviat la disposició per tal que, en jornades hivernals en què es produeixen pics de persones, no es formin cues a l'exterior. Tot plegat en unes obres que han durat sis mesos i que aniran acompanyades, a més, de la contractació de tres persones per engrandir la plantilla d'aquest servei. Ara són quinze, de les quals vuit de cara al públic. Les tres que vindran faran tasques també d'atenció directa al ciutadà, ha informat Espot.

Així mateix, tal com ha explicat el ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, durant la visita que ha fet juntament amb Espot i el director de la policia, Jordi Moreno, a les noves dependències, s'han ampliat els espais d'atenció al públic, de sis a vuit, i s'ha afegit un punt d'informació. Són obres en la línia de les que s'estan fent a d'altres edificis administratius d'atenció al ciutadà, com la planta baixa del Prat del Rull, ha recordat Torres.

El Servei d'Immigració acull de mitjana 168 persones al dia, però a l'inici de la temporada d'hivern es pot arribar a atendre fins a 300 persones. A més, un cop passat pàgina a la crisi econòmica, els darrers dos-tres anys ha tornat a augmentar el volum d'activitat del servei, ha recordat Espot, tant pel que fa a sol·licitud de permisos com també per part dels empresaris que venen a contractar treballadors.

En paral·lel, i tenint en compte com està creixent el nombre de residents passius, les millores a Immigració també han comportat l'habilitació d'unes sales reservades per a aquests ciutadans. "Mereixen espais específics on acollir-los, amb una atenció personalitzada i més íntima", ha defensat Espot. També s'ha habilitat una sala reservada per comunicar les ordres d'expulsió.