Gairebé 6.400 persones visiten a l'estiu els espais dels Dinosaures

Un total de 6.394 persones han visitat les exposicions o participat en alguna de les activitats que han organitzat els equipaments museogràfics de Coll de Nargó i d'Isona que formen part de la xarxa Dinosaures dels Pirineus. Aquesta iniciativa de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP) vol donar a conèixer el patrimoni paleontològic i la recerca sobre els dinosaures que van viure a Catalunya. Als Pirineus s'hi troben les restes més recents de dinosaures a Europa.

Una de les activitats amb més èxit ha estat la visita guiada al magatzem del Museu de la Conca Dellà, on els visitants han pogut descobrir el coll de Titanosaure, un fòssil de més de 5 metres de llargada trobat a Orcau. Per aquest espai hi han passat, entre els mesos de juliol i agost, prop de 1.404 persones.

De l'1 de juliol l'11 de setembre, els visitants han pogut gaudir de visites guiades als jaciments paleontològics de dinosaures, de sopars gastronòmics vinculats al patrimoni o d'activitats infantils. El programa s'ha complementat amb una intensa feina de recerca i treball de camp dels investigadors del Museu de la Conca Dellà i l'Institut Català de Paleontologia (ICP), que excaven principalment als mesos de juny, juliol i setembre.

Entre les activitats ofertades per cada equipament, n'hi ha que es repeteixen d'un estiu a l'altre per la seva bona acollida entre el públic. Així, tant la Nit al Museu com els sopars gastronòmics es consoliden any rere any. Aquest estiu el sopar gastronòmic del Museu d'Isona va canviar el seu escenari pel Castell de Llordà, de manera que es convidava al públic a descobrir i gaudir del Castell amb tots els sentits. El Sopar Cretaci a Dinosfera va tornar a esdevenir un èxit combinant gastronomia i paleontologia. En ambdós sopars es van exhaurir places i hi van assistir més de 50 persones.

També van esgotar les entrades les tres edicions que es van programar de la Nit al Museu, on més d'una seixantena d'infants van aprendre sobre els dinosaures i els romans, i van dormir a les sales del Museu.