Marca Andorra per donar més visibilitat internacional al país

El projecte Marca Andorra té el seu origen en l’estudi realitzat per la comissió Marca Andorra creada per la Confederació Empresarial Andorrana. El resultat de l’enquesta (1.200 consultes) va ser presentat a diferents institucions i entitats públiques i privades del Principat que van coincidir, al novembre 2017, iniciar els treballs conjunts amb la Taula Marca Andorra, que actualment ha desembocat en el projecte Marca Andorra.

L’acord estableix que les dues parts subvencionaran a parts iguals el treball d'assessorament estratègic i d’assessorament d'imatge del projecte Marca Andorra. El conveni fixa la creació d'un comitè de pilotatge format per representants de la Confederació Empresarial Andorrana, de la comissió Marca Andorra, del ministeri d'Economia, i de les societats Andorra Desenvolupament i Inversió, i Andorra Turisme. La signatura de l'acord va ser aprovada pel consell de ministres en la seva sessió del 29 d'agost.

El ministre d'Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, i el president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Xavier Altimir, han signat aquest divendres el conveni de col·laboració per al desenvolupament del projecte Marca Andorra. L’objectiu de l’acord és desenvolupar una estratègia conjunta per reforçar la imatge i la visibilitat internacional d'Andorra, i alhora facilitar l'atracció d'inversió estrangera i de turisme, la captació de talent, l'augment de les exportacions i el reconeixement de la reputació general del país

Per El Periòdic

