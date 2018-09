Andorra i França defineixen els projectes d'energia i canvi climàtic

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, i l’ambaixadora de França a Andorra, Jocelyne Caballero, han encapçalat la primera reunió del grup de treball per definir un full de ruta de col·laboració entre Andorra i França en matèria de canvi climàtic. Aquesta ha estat la primera trobada fruit de l’acord d’intencions signat amb el secretari d’Estat de Transició ecològica i solidària de França, Sébastien Lecornu, del mes de juliol passat.

La delegació francesa que ha participat a la reunió d’aquest divendres ha estat formada pel cap de l’oficina de Xarxes de transport i distribució del ministeri de Transició ecològica i solidària de França, Nicolas Clausset; i per Sébastien Greninger, de la direcció regional de Medi Ambient, desenvolupament i habitatge. Per part andorrana hi ha participat el director general de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marc Rossell; el director general de FEDA, Albert Moles; el cap de l’Oficina de l’Energia i el Canvi Climàtic, Carles Miquel, i el tècnic d’Afers Bilaterals i Consulars, Guillem Kallis.

La trobada ha estat una primera reunió de treball per començar a definir els projectes concrets en matèria d’energia i de canvi climàtic en què hi pot haver col·laboració francesa. Així, s’ha començat a definir el pla d’acció que faciliti la implicació de les empreses franceses en el desenvolupament de projectes energètics per tal d’aprofitar el coneixement i l’experiència del sector energètic francès.

Entre d’altres qüestions, ja s’ha definit un calendari de reunions del grup de treball per avançar en la definició del full de ruta. A més, s’ha previst una jornada que tindrà lloc a Tolosa de Llanguedoc on representants d’empreses franceses i andorranes participaran en diferents tallers i compartiran experiències i coneixements a l’entorn de l’energia fotovoltaica i l’eòlica, la innovació i l’eficiència energètica en l’edificació.

La col·laboració en matèria d’energia entre ambdós països es va iniciar fa dos anys i es va enfortir en la reunió entre la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, i el secretari d’Estat de Transició ecològica i solidària de França, Sébastien Lecornu, del mes de juliol passat, on es va acordar la creació d’aquesta comissió.

Els membres del grup de treball definiran el camí a seguir i també projectes concrets que es podran desenvolupar de manera conjunta a Andorra amb la col·laboració de França en matèria d’energia i canvi climàtic. En la reunió s’ha posat en valor l’aprovació per part del Consell General, aquest dijous, de la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic amb el suport de tots els grups parlamentaris. Aquesta llei, que regula un nou model energètic més sostenible, amb major producció energètica nacional i un gran pes de les energies renovables, i que incorpora mesures de lluita contra el canvi climàtic, posa les bases per al treball de la comissió.