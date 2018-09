Whittington ja està recuperat i jugarà l’amistós contra el Porto

El Porto es trobarà avui a Vigo, al Memorial Quino Salvo, un rival molt perillós que es vol emportar la victòria després de la magnífica gesta que va aconseguir davant l’FC Barcelona Lassa el passat diumenge, quan es va emportar, per primera vegada, la Lliga Catalana ACB.

El títol arriba en un moment dolç del club, que, tot i ser de pretemporada, serveix, sens dubte per pujar la moral. El Porto de Moncho López arriba al partit després d’haver guanyat en diverses ocasions la lliga portuguesa.

Delas marxa

Pel duel d’avui, Ibon Navarro, ja disposarà de Shayne Whittington, que ha estat un mes de baixa per un trencament fibril·lar al soli de la cama dreta. Aquest fet implica també que Mario Delaš dexi el MoraBanc, però se n’anirà amb un gran rècord, un títol molt prestigiós. «Estic més que preparat per tornar, David de Toro ha fet una gran feina aquestes setmanes. Em sento molt bé, han estat tres llargues setmanes». «Demà espero un partit complicat, espero que trobem el que necessitem per afrontar la temporada, treballem cada dia per trobar-nos en la millor situació possible», remarcava.

Per altra banda, l’entrenador tricolor comptarà amb Sani Campara i Hugo Bartolomé pel partit, que pugen del Sènior B per donar suport. Tot i això, el MoraBanc intentarà fer un paper semblant al del darrer partit. En aquell moment, Navarro va comentar que «vam començar perdent contra el Manresa i cal recordar que estem a la pretemporada, per tant, el resultat no vol dir res». En aquest sentit, l’entrenador tricolor també va voler recordar que «aquestes coses passen» i que «hi ha dies en què no en fiques cap i d’altres en què entra tot, com avui».

No va ser normal

Així mateix, va remarcar que el que va passar en aquell partit «no és normal» i que en aquesta època «mai saps si l’altre equip ha fet una setmana molt dura o no». Per tant «és molt difícil fer una bona valoració del partit», concloïa el tècnic.

En aquesta línia, el resultat no voldrà dir res, perquè es desconeix la situació del Porto. Però de ben segur que una altra victòria suposaria una altra injecció de moral al conjunt tricolor que aquesta temporada vol millorar la sisena plaça obtinguda a la fase regular de la Lliga Endesa.