Majoria d’equips nacionals al Ral·li d’Andorra Històric

Al cartell de participants s’hi troben presents els últims guanyadors del Ral·li d’Andorra Històric. Hi són els absoluts, José Manuel López-Ramon Ferrés (Volkswagen Scirocco), que també van guanyar el 2016; i els de la categoria amateur, Laurent Carola-Camille Riére (Peugeot 205 GTI). També estan inscrites les guanyadores absolutes del 2015 i únic equip íntegrament femení, Tere Armadans-Anna Vives (Porsche 911 Carrera 3.2). L’organitzador, l’Automòbil Club d’Andorra, donarà a conèixer el recorregut un dia abans de l’inici.

El 22 i 23 de setembre es desenvolupa el 47è Ral·li d’Andorra Històric. Hi prenen part un centenar d’equips, dels quals la majoria són del Principat, una circumstància que passa per primera vegada.

Per El Periòdic

