Estocada de Yates

Simon Yates no va fallar ahir i va fer un gran cop a la classificació general de la Vuelta, que arribava, per fi, a Andorra. A més, Thibaut Pinot va saber aguantar el ritme del britànic a la dura ascensió a Naturlandia, de manera que va ser capaç d’endur-se l’etapa.

Amb aquest panorama, hi va haver canvis a la classificació general i Enric Mas va perdre la tercera posició del podi. Durant l’etapa d’ahir, que partia de Lleida, Jonathan Castroviejo i Benjamin Thomas van protagonitzar la fuga del dia però al començament de l’únic port del dia, la Rabassa, tot estava per decidir, amb el Movistar Team controlant el pilot. A falta de deu quilòmetres per l’arribada, Yates va fer la jugada mestra i va saber executar un dur atac quan ningú s’ho esperava. Abans, Nairo Quintana havia iniciat un atac que no portava enlloc, perjudicant al seu company d’equip Alejandro Valverde. Pinot era, de nou, l’únic capaç de seguir-lo.

Per darrere, va començar una persecució amb Valverde i Enric Mas però es van veure superats per la potència del rival. Al final, Valverde entrava en crisis, perdia molt de temps i Mas pecava de falta d’experiència, fent un atac tard que no servia per a res.

«Han estat millor els rivals, quan Yates ha arrancat he intentat aguantar amb Richard Carapaz per tancar el primer grup però se’ns ha fet dur», explicava Valverde. «He acabat un poc defallit, el cos no sempre respon igual, però, tot i això, no ens hem de donar per vençuts», comentava. «Està clar que ara és més difícil aspirar al mallot vermell que aquest matí», reconeixia. «La darreta etapa d’Andorra és un recorregut en el qual pot passar qualsevol cosa», subratllava. «Les cames no m’han respost però encara pot passar de tot», assenyalava Mas, qui es va «confiar massa».

Així mateix, Yates va explicar que «encara no puc donar un percentatge de com em veig de vencedor perquè no hem arribat a Madrid». «Avui ha estat un dels dies que he pujat més lent, sóc el mateix ciclista del Giro i estic concentrat en l’etapa de demà», remarcava.

En aquesta línia va assegurar que serà «una etapa molt dura» i que sap «de ciència certa que tot pot canviar en un dia». «Em mantinc concentrat, tinc una bon avantatge», afegia. També va donar a conèixer que amb l’atac de Quintana «m’he sentit bé, ha estat en aquell moment quan he decidit saltar». «Per a mi, tot és qüestió de mentalitat, mai hi ha una manera de defensar el mallot, vaig sempre l’atac, la meva manera és la que m’agrada», sentenciava.

Per altra banda, Pinot va assenyalar que «les expectatives per aquesta Vuelta ja les havia complert diumenge», quan va guanyar, «he vingut a aquesta Vuelta sense pressions, a gaudir i l’etapa d’avui m’agradava perquè s’ajustava a les meves característiques». Pinot, que va seguir a Yates en el seu atac, va voler afegir que «és una volta de somni, pensant en victòries d’etapes i ho estic aconseguint». «La darrera etapa d’Andorra es preveu molt nerviosa, si tinc cames, intentaré fer un bon paper, per què no», concloïa.

Satisfacció del Govern

La ministra de cultura, joventut i esports, Olga Gelabert, va explicar ahir que «l’impacte és el que es buscava». «Si demà fa un dia com el que hem tingut avui, es veurà totes les nostres muntanyes i tot el que oferim, és una publicitat bona que hem d’aprofitar», destacava. «Estem mirant si l’any que ve tornarà la Vuelta, hi ha hagut converses però encara no podem assegurar res», revelava.

La Vuelta es decideix a Andorra

És una etapa de 4.000 metres de desnivell acumulat pels ports de la Comella, Beixalis, Ordino i la Gallina. Un atac amb cap podria suposar canvis a la classificació general.