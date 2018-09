Educació nega l’anul·lació del concurs dels professors

El ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, va aclarir ahir les informacions aparegudes durant a aquesta setmana a diferents mitjans del Principat sobre la sentència del Tribunal Constitucional (TC) respecte d’un recurs presentat pel Govern a la sentència del Tribunal Superior (TS) sobre el concurs per consolidar les places de 20 professors eventuals celebrat l’any 2016 i va indicar que és «fals» que el TC hagi anul·lat el mencionat concurs. «Si el tribunal hagués dit que s’havia anul·lat el concurs, el Govern no tindria altra solució que acatar la sentència però això no és cert i, per tant, els docents es quedaran com estan», va assegurar Jover, encara que també va indicar: «És veritat que si mai hem d’acabar aplicant aquest tipus de sentència, mirarem la manera menys lesiva de fer-ho per als docents, sempre seguint el que digui la llei».



Segons va explicar el titular de la cartera d’Educació, el Govern va presentar el recurs al TC per la sentència emesa pel TS al març, ja que, segons entenia el ministeri, «el Superior no havia tingut en compte la jurisprudència prèvia d’altres casos» i «perquè tampoc havien tingut en compte l’opinió dels professors implicats en aquest concurs». En la sentència del TC feta pública aquesta setmana, el tribunal hauria respost al Govern que «no som ningú per invocar els drets de tercers», segons va parafrasejar Jover i que «mentrestant, no s’ha d’acatar la sentència del Superior» del mes de març que sí que anul·lava el concurs per a consolidar la plaça a 20 professors eventuals, va detallar el ministre. A més, va afegir, que ara tant els docents com el ministeri estan pendents de com evoluciona el recurs presentat pel SEP, també al TC sobre aquest concurs.

El Ministeri d’Educació va indicar que afegiran al·legacions al recurs del SEP per mantenir la validesa dels funcionaris

En curs

I és que, de fet, lluny d’haver-se aclarit què passa amb aquest concurs de 2016, segueix pendent una resolució sobre la seva validesa per part del Constitucional, que té un altre recurs en marxa sobre el mateix esdeveniment iniciat pel SEP. «El sindicat, paral·lelament [al recurs del Govern] va invocar al tribunal perquè entenia que se l’havia vulnerat» perquè no va ser consultat davant d’un suposat defecte del concurs per consolidar places de professors eventuals.

«Ara començarà aquest tràmit», va indicar el ministre i «nosaltres ens hi sumarem presentant més al·legacions perquè els docents es quedin com estan».

«Errors de forma»

El ministeri va tornar a reconèixer ahir, com ja va fer al març: «És cert que hi havia errors de forma però si no condicionen el fons, el Codi de l’Administració recull els procediments perquè el concurs pugui seguir endavant i no generar encara més greuge», va recordar el seu màxim responsable. En canvi, el TS va considerar que aquests defectes de forma sí que eren suficients per anul·lar el concurs, una decisió que, de moment, el TC ha deixat en pausa.



Tot va començar quan un dels professors que va participar en el concurs i que no el va superar va al·legar en el seu recurs que s’havien incomplert els requisits legals i reglamentaris relatius a l’organització del procés selectiu, ja que haurien intervingut en la redacció i correcció de les proves persones alienes al comitè tècnic de selecció.

Alternatives

El dimecres, quan es va conèixer la sentència del TC al recurs del Govern sobre el concurs, el SEP va manifestar a EL PERIÒDIC que els seus advocats veien difícil que en la nova sentència pendent d’emetre arran del recurs del sindicat, el TC canviï d’opinió sobre el mateix concurs. No obstant això, es van mostrar esperançats que es pogués prendre alguna mesura excepcional per afectar el mínim possible els docents, com ara, repetir el concurs només amb la presència dels afectats.



El col·lectiu de docents segueix, no obstant, bastant neguitós, segons va manifestar el SEP, no només perquè ara hauran d’esperar uns dos mesos per saber què passa amb aquest concurs de 2016 sinó també perquè temen que es qüestionin altres concursos passats.