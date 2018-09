La instrucció del ‘cas BPA’ no es veurà afectada pel canvi de batlle

Canòlic Mingorance ha jurat avui el càrrec com a nova magistrada del Tribunal de Corts i, per tant, ha deixat de ser batlle de la Instrucció Especialitzada, on havia entrat per ocupar-se de la majoria de causes del cas BPA. «No he marxat per la pressió mediàtica, el pas a Corts és una evolució natural i lògica de la meva carrera professional», va considerar Mingorance, que després de 17 anys de batlle encara la feina de magistrada amb el repte d’integrar-se a l’equip del tribunal de primera instància.

En referència a la instrucció de l’afer BPA, la magistrada va precisar que el deixa «el millor que he pogut i de la forma més endreçada possible». De fet, el dia abans d’abandonar la Instrucció Especialitzada encara va notificar el processament dels implicats en el cas de Petrolis de Veneçuela. Mingorance va admetre que tots els casos que ha tractat dins d’aquesta secció han estat «complexos, però sempre hi haurà causes grosses perquè és la seva raó de ser». A més, va explicar que al llarg d’aquests tres anys s’han tancat unes 500 causes, que ja són «moltes». Ni ella ni el president del Consell Superior de la Justícia, Enric Casadevall, es van mostrar preocupats pel relleu en el càrrec, que ara assumirà la batlle Azahara Cascales. «És veritat que no és el mateix el que ja porta un temps que el que arriba de nou, però crec que no notarem res i tot seguirà el seu camí, que és llarg i complicat», va indicar Casadevall.

Necessitat de més recursos

Arran del ball de cadires, la Batllia té ara dues vacants disponibles. Per Mingorance, és una «prioritat» cobrir-les i el president del CSJ ja va anunciar que en les properes setmanes sortirà un edicte per suplir aquestes dues places i crear-ne una de nova. Tot i així, Casadevall va apuntar que encara seria insuficient i seguirien faltant recursos tècnics, inclús a la policia judicial. «En el pressupost del 2019, hem previst quatre o cinc places d’oficials i administratius per tal d’ajudar els batlles; si ens ho accepten, aleshores tindrem la plantilla completa», va precisar el president. De fet, va aprofitar l’acte d’ahir per llançar un missatge al Govern i reclamar-li més atenció en aquest sentit.