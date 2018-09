Cau 20 punts l’ocupació hotelera durant La Vuelta

Els establiments hotelers s’han beneficiat menys aquest any del pas de La Vuelta pel Principat que l’any passat, segons les dades d’ocupació de les quals disposa la Unió Hotelera d’Andorra (UHA) i és que les reserves han caigut gairebé 20 punts percentuals respecte de les de 2017. Aquest any l’ocupació hotelera del cap de setmana arribarà al 63,8%, mentre que l’any passat ho va fer fins al 82,5%, si bé és cert que la darrera edició va coincidir amb el mes d’agost i que les xifres estan influenciades pel turisme d’estiu addicional a La Vuelta que hi havia en aquell moment.



No obstant això, les dades de la UHA sí que demostren que els hotels de Sant Julià de Lòria es van beneficiar especialment aquesta passada nit de la prova ciclista, ja que van coronar l’ocupació hotelera al país amb un 86,8% de llits reservats, mentre que normalment és la parròquia amb més dificultats d’ocupació turística.