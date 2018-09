Yates no falla i Mas reina a Andorra

Corrien a casa. I s'ha notat. Simon Yates s'ha consagrat avui com a vencedor de La Vuelta i Enric Mas s'ha erigit com el futur del ciclisme espanyol. Els dos ciclistes, residents al Principat, han fet història. I Andorra s'ha confirmat, de nou, com a un lloc referent pel ciclisme.

En aquest sentit, el director general de La Vuelta, Javier Guillén, ha explicat que "han estat dues etapes espectaculars i que han superat les expectatives". "Ara mateix és difícil dir si La Vuelta tornarà, però si el Govern té la voluntat, segur que volem tornar", destacava. En aquest sentit, fa uns dies ja es va saber que hi haurà una contrarellotge a Pau pel 2019, de manera que seria molt possible enllaçar les etapes. "Estem mirant si l’any que ve tornarà la Vuelta, hi ha hagut converses però encara no podem assegurar res", explicava ahir per la seva part la ministra de cultura, joventut i esports, Olga Gelabert.

L'etapa ha estat molt emocionant, després de molts moviments per sumar punts de cara a la classificació per la muntanya, el segon pas per Beixalis s'ha convertit en crucial amb el resident David de la Cruz com a protagonista, juntament amb Rafa Majka. Ells han protagonitzat una escapada que va ser neutralitzada, juntament amb Omar Fraile, Dario Cataldo i Miguel Ángel Superman López. Just al coronar el port, han estat neutralitzats i semblava que La Gallina seria qui dictés sentencies.

Quan faltaven 20 quilòmetres per l'arribada, el Movistar ha començat a perdre La Vuelta i Nairo Quintana, juntament amb Superman feien el salt. Tres quilòmetres després era Yates feia l'atac del dia que li donava La Vuelta i només Enric Mas podia seguir-lo. Qui és considerat l'hereu d'Alberto Contador als seus 23 anys, ha demostrat del que és capaç i del futur que li espera. Els dos, han aconseguit enganxar el grup d'escapats i després han seguit pujant amb Yates. Mentrestant, Alejandro Valverde punxava i perdia el podi.

A sis quilòmetres per a l'arribada, Mas ha marxat amb Superman i han aconseguit uns segons sobre Yates. Per darrere, l'únic capaç de donar guerra era De la Cruz, que volia gastar el seu darrer alè.

Finalment, Mas ha superat al colombià a la meta, esprintant quant faltaven 50 metres i s’ha emportat la victòria. Demà, serà segon a Madrid. Miguel Ángel López, per la seva banda, serà tercer.

“Ha estat un dia increïble, no podia creure’m que arribés al moment. En una jornada com la d’avui mai saps que podia passar però l’equip ha estat fantàstic”, assegurava. No em posaré a pensar en l’any que ve, perquè m’he concentrat en La Vuelta i tinc la ment posada en el mundial . Em ve de gust tornar al Giro perquè tinc una cosa pendent allà”, destacava. “Crec que és el millor moment per guanyar una gran, ve una generació molt forta”, remarcava. “Hi ha molts corredors amb potencial però m’agradaria que el proper fos el meu germà Adam”, assegurava Simon Yates.

"En les darreres setmanes he mirat cada dia l'etapa de 2012 on guanyava Valverde, en els darreres metres he anat a full. Aquesta és la meva segona gran victòria, estic molt content però sóc Enric Mas i no Alberto Contador", remarcava. "Espero poder tenir tantes victòries com ell, avui m'he reivindicat i amb mèrits propis", assenyalava.

"He fet una cosa molt important en guanyar aquí a la meva segona casa. Queda un dia a Madrid, normalment és per gaudir però encara tinc nervis per no fer cap ximpleria. Sóc un noi de 23 anys que està gaudint d'aquest esport, és la meva primera vegada i espero que no sigui la darrera. La tercera setmana ha estat molt dura, al final, la general no ha estat possible però estic molt content amb el resultat", afegia. "Avui m'he sorprès a mi mateix, no sabia si podia guanyar, fer-ho on resideixo és una passada, hi havia molta gent que m'estima i contentíssim", sentenciava.

Per altra banda, Nairo Quintana es va mostrar molt autocrític i va explicar "que és trist que no s'hagi aconseguit l'objectiu, de tot s'aprèn i serveix per reflexionar del que un fa i del difícil que és guanyar, hem de reflexionar i en els moments difícils plantar cara".

Un gran ambient

El carrer dels Veedors d'Escaldes-Engordany ha estat el punt de partida de la 20a etapa de la Vuelta, on han estat moltes les persones que han assistit al tret de sortida. Els carrers del Principat, que avui s’ha paralitzat pel ciclisme, s'han emplenat amb centenars de persones que han gaudit d'un ambient festiu i han animat en tot moment als corredors. El cap de Govern, Toni Martí, ha estat present en la línia de sortida juntament amb altres personalitats.