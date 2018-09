L'Andorra suma els primers tres punts

L'Andorra suma els seus primers tres punts



Ludo es lesiona després de notar molèsties durant la setmana



La Borda Mateu ha viscut aquesta tarda la primera victòria en partit oficial amb Richard Imbernón a la banqueta. L'equip tricolor s'ha imposat al Tàrrega per 3 a 2. El partit ha començat amb un gol de Jofré, després d'una errada de Xisco, una centrada per alt que no ha bloquejat i que se li ha escapat. En aquest moment, l'Andorra ha reaccionat i al minut 20 Reyes ha rematat de cap a la sortida d'un córner per fer l'empat. A la mitja part, l'Andorra ha sortit amb ganes i al minut 61, Betriu ha marcat un xut ras al primer pal. Poc després, al 67, Reyes centrava i Cristian rematava per fer el tercer.



Quan faltaven quatre minuts, Emili ha marcat en pròpia. Poc després era expulsat amb una segona groga. Al final del partit, Xisco s'ha refet de l'errada del principi del duel i ha salvat la victòria després d'un xut de Sylla.

La mala notícia del partit ha estat per Ludo, que després d'arrossegar molèsties durant la setmana, avui ha demanat el canvi després de notar una punxada. "Sens dubte el més important era guanyar, estàvem sense punts i era molt important, pot ser que el rival sigui un rival d'any i és importants que no se'ns escapés". "El genoll està bé però físicament em falta molt, si ha de passar alguna cosa dolenta, passarà", remarcava Marc Pujol, que tornava a competir.



Per la seva banda, Imbernón ha destacat no només la importància de guanyar "sinó el com". "No estic del tot satisfet amb això, perquè hi ha parts que ens perdem, són jugadors intensos i qualitat, però avui hem sortit al camp amb por, hem de seguir treballant", afirmava. "Hem fet moltes errades que moltes vegades no passen, crec que ens ha pesat el primer partit, hem de pensar que alguns vénen de la selecció i la lesió de Ludo n'és l'exemple", remarcava. "Tenim la setmana per corregir els errors, era important guanyar, el primer gol ha estat una errada del Xisco que l'ha perjudicat durant tot el partit però l'empat en una jugada preparada ens ha donat confiança", reiterava. "Hem fet coses malament però moltes altres bé", concloïa.