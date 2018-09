L'Escola de Pastors celebra el seu desè aniversari

L'Escola de Pastors de Catalunya va celebrat dissabte a l'Ermita de Sant Miquel de les Borgetes, a Arbeca, a les Garrigues, el seu desè aniversari amb una gran trobada d'alumnes de totes les promocions i també amb l'homenatge a Albert Moya, un jove pastor del municipi que va morir en un accident l'any 2006. La família del l'Albert va voler premiar tots els anys amb una ampolla d'oli al pastor més jove de cada promoció i, enguany que l'Escola compleix deu anys, la festa de final de curs es va celebrar a Arbeca. El tossal de la Pleta va ser el lloc on s'hi va descobrir una placa de record a l'Albert, seguida d'una jornada en què estudiants i professorat van fer un tast d'oli a la cooperativa del poble i van celebrar un dinar de germanor amb la presència de la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà.

"Els pares de l'Albert van contactar el segon any de l'Escola amb nosaltres i van dir que volien que es recordés al seu fill, que tot i no haver estat alumne, volia ser pastor", explica una de les treballadores de l'Escola, Imma Rubio. Els pares de l'Albert Moya han regalat cada any una ampolla d'oli al pastor més jove de cada promoció, expliquen les responsables del centre i enguany que "es compleixen" deu anys, es va decidir "traslladar la festa de final de curs a Arbeca", diu Rubio. L'alumnat es va trobar davant la cooperativa del municipi per marxar al Tossal de la Pleta, un espai on es guardava abans el bestiar que sortia a pasturar, i on s'hi va descobrir una placa en record a l'Albert, en un acte en què un dels veïns del poble, el Jordi Perelló, va recordar com era el jove arbequí. Els deu anys de l'Escola han servit, segons explica la responsable, Laia Batalla, per a què el centre sigui un "projecte consolidat", ja que l'ofici de pastor "no és un ofici de passat, sinó de present i de futur". A més, Batalla també ha explicat que la majoria de l'alumnat treballa un cop finalitzat el curs a la seva pròpia explotació i s'enfronta a un problema greu a nivell europeu com és la manca d'accés al terreny. "Costa molt trobar un tros de terra per posar-hi un ramat", ha afirmat la responsable de l'Escola de Pastors. Tot i això, hi ha exemples de diferents alumnes d'aquest curs i l'anterior. L'Aitana Saiz, alumna del curs 2018, ha finalitzat la formació i ara treballa en un projecte per posar un ramat de cabres a l'Escola Agrària i Forestal de Santa Coloma de Farners (La Selva) i fer gestió forestal. "Ara m'hi posaré després d'haver aprés molt durant tot el curs", ha explicat l'Aitana, que ha afegit que l'Escola de Pastors és "l'única opció que els queda" als futurs pastors que no vénen de família ramadera. Per la seva banda, l'Àlex Rubia ha pogut quedar-se amb un ramat d'una parella de Gavàs (Pallars Sobirà), que està a punt de jubilar-se. "L'Escola m'ha canviat la vida, sóc de Barcelona i ara agafo el relleu d'una explotació al terme de la Guingueta d'Àneu", ha apuntat.La jornada de celebració dels deu anys de l'Escola de Pastors de Catalunya ha comptat amb la presència de la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, en el dinar de germanor que s'ha fet a l'Ermita de Sant Miquel de les Borgetes, prop del municipi d'Arbeca i posteriorment, s'han entregat els diplomes als pastors i pastores del curs 2017 i s'ha fet un debat sobre petita pagesia. El total d'alumnes que s'han format a l'Escola de Pastors són 171, tot i que, des del 2009, segons expliquen les responsables, s'han fet 431 sol·licituds.