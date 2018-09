El grup d’amistat punxa

El Parlament Europeu va acollir l’abril passat la formalització del Grup d’Amistat amb Andorra, en un acte que va comptar amb la participació dels eurodiputats que l’integren i d’una delegació del Consell General. Tot i aquest primer acte més oficial, la idea ve de lluny i si es recula fins al setembre del 2011 es pot trobar a l’hemeroteca la primera reunió constitutiva del grup a la seu del Parlament Europeu a Brussel·les.

La iniciativa va sorgir de l’eurodiputada francesa Marie-Thérèse Sanchez-Schmidt i de l’ambaixadora d’Andorra a la UE, Eva Descarrega en aquells moments. Han passat set anys i per fi, si no hi ha cap contratemps, el mes que ve Andorra acollirà la primera reunió.

El que resulta curiós en tot aquests projecte és la reunió de la sessió constitutiva que va tenir lloc a Brussel·les el passat dia 5. Curiós perquè a banda de l’ambaixadora andorrana, Esther Rabasa, la representació europea va quedar reduïda a únicament a deu parlamentaris tots ells espanyols, com Santiago Fisas, Javier Nart, Juan Fernando López Aguilar o Ramon Tremosa. Cap francès ni d’una altra nacionalitat, encara que el popular i president del grup d’amistat, Santiago Fisas, va suggerir nomenar com a vicepresident a l’anglès Tannock «per tal que hagi un eurodiputat d’altra nacionalitat a la vicepresidència», segons es recull en l’acte elaborat per l’ambaixada. El brexit (o la marxa del Regne Unit), en aquest cas, no s’ha tingut gaire en compte. No hi va haver tampoc una representació del Consell General.

La composició per nacionalitats d’aquesta reunió va fer que l’ambaixadora d’Andorra fes el seu discurs només en castellà i català, tot i que el tenia preparat també en francès i anglès. La constitució del grup d’amistat és prèvia a la visita que els eurodiputats tenen previst fer a Andorra el mes que ve.

Rabassa, conscient del desequilibri per part francesa, esmenta en l’acta que ha fet arribar al Govern que cap eurodiputat francès va participar a la reunió: «A la relació de diputats francesos interessats en aquest grup hi havia el Sr. Andrieu Eric i el Sr. Riquet Dominique que s’ha desistit i va manifestar al Sr. Fisas que finalment no hi té interès. Caldrà desplegar accions per equilibrar aquesta situació», afirma la diplomàtica.

Cal mencionar el discurs sense pèls a la llengua de Javier Nart quan del que es tracta és de parlar d’Andorra. Aquest advocat que milita a Ciutadans i que a la capital belga forma part del Grup de l’Aliança dels Demòcrates i Liberals per Europa va intervenir per assenyalar que Andorra «és un problema» a nivell bancari i va mencionar els comptes bancaris de residents passius i el cas concret de la família de l’expresident del Govern català, Jordi Pujol.

López Aguilar (membre del Grup de l’Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates al Parlament Europeu) va anunciar que ha rebut l’encàrrec de la Comissió Europea d’elaborar un informe sobre les negociacions de l’Acord d’Associació amb Andorra, Mònaco i San Marino.

L’exministre espanyol amb Zapatero va considerar que l’evasió fiscal, la lliure circulació de persones i el blanqueig de diners són aspectes que s’hauran d’abordar, però també es va referir a aspectes com la «singularitat històrica, econòmica, etc.» que, segons va defensar, s’han mantingut al llarg dels anys i poden determinar el resultat de les negociacions. López Aguilar va destacar que les singularitats són defensables sempre i quan es respecti la seguretat jurídica.