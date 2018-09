L’Atlètic Club Escaldes guanya la Supercopa per 11 a 8

El tortell Atlètic Club d’Escaldes s'ha imposat avui al Construmosa DDS Madriu en la final de la Supercopa de futbol sala per 11 a 8 al Pavelló del Prat Gran. El títol és un punt motivacional extra abans d’encarar la competició que comença el pròxim cap de setmana.

El partit ha començat amb domini escaldenc que van marcar tres gols. El primer ha arribat per part de Lino Baptista i després han caigut dos més. No obstant això, el rival ha sabut reaccionar i Alberto Dodero i Alex Somoza han fet dos gols ràpids per apropar-se al marcador. Gerard Barrufet s'ha tornat a distanciar però Jordi Ferreiro i Somoza de nou han aconseguit no només remuntar, sinó posar-se per davant a l’electrònic al començament de la segona part. Però llavors ha aparegut l’escaldenc Marçal Raventós amb ganes de victòria i ha anotat dos gols consecutius, el primer de penal. Andre França i David Ferriz han seguit marcant per arribar a una diferència de 9 a 6, un resultat que ja donava el partit per sentenciat. Però el Madriu no s'ha donat per vençut i s'ha posat les piles i Dodero i Gregorio Ramírez anotaven dos gols. Tot i això, els escaldencs no volien cap imprevist i han seguit marcant fins a arribar al definitiu 11 a 8. Amb aquest títol podem veure que ens presenta la temporada.