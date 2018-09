Els accidents laborals augmenten més d’un 12% respecte al 2017

El nombre d’accidents registrats en l’àmbit laboral entre el gener i el maig d’aquest any s’ha incrementat en un 12,4% respecte al mateix període de l’exercici passat, ja que els sinistres han passat de 1.766 a 1.985, segons recullen les dades disponibles a la web de la CASS. Seguint la tendència de l’any passat, els sectors més afectats són el de les activitat socials i de serveis prestats, amb 536 accidents; el del comerç i reparació de vehicles de motor, amb 344; i els de l’hoteleria i la construcció, a poca distància l’un de l’altre amb 273 i 267 sinistres respectivament.

La majoria d’accidents van concentrar-se en els tres primers mesos de l’any: 471 al gener, 482 al febrer, i 492 al març. De fet, es tracta del període amb major massa salarial al país, entre 42.600 i 42.900 treballadors, un element que el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, havia utilitzat per justificar l’increment del percentatge de sinistralitat ja al maig de l’any passat. Un altre factor que explicaria que el nombre d’accidents segueixi sense disminuir any rere any, des del punt de vista del ministre, és el poc temps transcorregut des de l’aplicació de la llei de prevenció de riscos laborals, que va entrar en vigor al 2013 i, per tant, encara hi ha «poca cultura de la prevenció i falta de consciència».

Situació al juny

Les dades corresponents al mes de juny que la CASS ha publicat recentment reflecteixen que el nombre d’accidents va ascendir fins a 2.267, ja per sobre dels 1.860 que representen la meitat dels sinistres registrats al llarg de tot el 2017. A més, un dels 58 accidents que es van produir aquest mateix mes en el sector del comerç i la reparació de vehicles de motor va acabar amb un treballador mort. En tot l’any passat, la xifra de defuncions no va sobrepassar una persona.

Més baixes com a conseqüència

El fet que hi hagi hagut més sinistres en els cinc primers mesos de l’any ha derivat en un increment del 9,86% en el nombre de baixes laborals, que ha passat de 862 al maig del 2017 a 947 al mateix mes d’enguany –138 més fins al juny–. Els sectors més afectats coincideixen amb els que registren més accidents, però no succeeix igual amb la durada mitjana de la baixa. Les més llargues, d’entre 50 i 55 dies, es donen principalment en els sectors de l’agricultura, ramaderia, caça i silvicultura; administració pública, defensa i seguretat social; treball domèstic a la comunitat; i producció i distribució d’energia elèctrica.

L’educació com a peculiaritat

Tot i no ser de les xifres més altes, sobresurt el cas de l’educació, on només van registrar-se quatre baixes entre el gener i el juny d’aquest 2018 i la durada mitjana oscil·lava entre els 7 i els 15 dies.