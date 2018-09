La comissió de festes critica el poc suport de la corporació

La comissió de festes d’Ordino, integrada majoritàriament per gent jove, va expressar el seu malestar amb el comú en considerar que «cada cop ens dona menys suport per organitzar les festes del poble». En un comunicat fet públic el passat divendres al seu compte de Facebook, van fer memòria dels incidents que s’han produït en els darrers actes festius celebrats a la parròquia. Segons consideren des de la comissió, en la festivitat de Sant Joan, la foguera que va engegar el comú va ser «tot un fracàs perquè es va apagar a les 22.30 hores i si nosaltres no haguéssim seguit alimentant-la s’hagués apagat inclús abans».

Pel que fa a les festes del Roser, la comissió va expressar la seva indignació en haver de canviar la ubicació dels actes per deixar pas a l’organització de la Ultra Trail Vallnord, que un any més alterava l’organització de la principal festivitat de la parròquia. «L’any passat ja vam haver d’anul·lar un dia de festa perquè es va donar prioritat a una famosa cursa de muntanya», van lamentar els integrants de la comissió.

L’associació també va voler deixar ben clar que fins al dia 12 de setembre no va rebre la subvenció de la corporació per pagar les festes del poble i, en conseqüència, van quedar-se amb només tres dies laborables per organitzar la festivitat de Sant Corneli, que se celebrava just ahir. «Si no rebem suport, no podem fer res més; el comú està actuant per aconseguir que deixem d’organitzar les festes i faran que es perdin les tradicions», van subratllar els membres de la comissió en l’escrit difós.