Més activitat i motivació entre el jovent d’Andorra

«Cada vegada hi ha més moviment dins del Fòrum i fem una crida a tots els joves d’Andorra perquè se sumin a nosaltres i puguem continuar creixent», va manifestar un dels membres del Fòrum de la Joventut. De fet, l’assemblea que van celebrar el passat dissabte a la tarda a la Massana va aplegar gairebé un centenar de joves, segons van destacar, «una de les xifres més altes que s’han registrat mai».

La creixent activitat del Fòrum no només va quedar reflectida amb el nombre d’assistents, sinó també amb el fet que s’aprovessin fins a sis dels 11 projectes presentats. Entre aquests, destaquen la creació d’un carnet de cultura per motivar el jovent a participar en aquest àmbit o la constitució d’un club de robòtica per donar continuïtat al projecte que va portar un grup del Principat al First Global Challenge, una important competició internacional dins d’aquest món.

L’entitat compta un any més amb un pressupost proper als 35.000 euros per tirar endavant aquestes i d’altres propostes. «També hem renovat el disseny del logotip i estem canviant la forma de treballar dins del grup de joves», van voler posar de relleu des del Fòrum.