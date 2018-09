Les músiques del nord i del sud, de la mà en el concert de Meritxell

La d’ahir era la cinquena vegada que aquest concert de Meritxell ofert per la Jonca comptava amb una direcció col·legiada. A més a més, Papaioannou va insistir en el fet que s’hagi pogut apropar al públic altres tipus de música més enllà de la clàssica.

Sota el títol Músiques del nord - Músiques del sud, els joves intèrprets van oferir un repertori en què les músiques nòrdiques de compositors com Johan Svendsen, Edvard Grieg o Jean Sibelius –que van ser interpretades sota la direcció de Claret–, contrastaven amb les músiques tradicionals de Grècia, el món àrab o l’imperi otomà –que va dirigir Papaioannou–. Moments abans de donar inici al concert, el músic grec va destacar que per a ell dirigir i tocar amb la Jonca ha estat «una gran experiència, perquè són molt bons músics i perquè tenen una flexibilitat molt interessant». En aquest sentit, va posar de relleu que «són joves» i els interessa «aprendre coses» i poder tocar músiques noves. De fet, creu que la seva col·laboració amb els 35 músics que configuren la Jonca en l’actualitat els haurà permès veure «una manera diferent de treballar», ja que ell prové de la música tradicional.

Els músics integrants de la Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra (Jonca) van tornar a pujar a l’escenari de l’Auditori Nacional per oferir el tradicional concert de Meritxell, en què la música del nord i la del sud es donaven de la mà i enguany caracteritzat per «una barreja de colors, llum i sentiments molt diferents». Van fer-ho sota les batutes de Yannis Papaioannou i de Gerard Claret. A més a més, la Jonca va comptar amb la col·laboració de Georgi Dimitrov al kanonaki i de Semih Ali Aksoy a la percussió.

Per El Periòdic

