La taxa de cesàries segueix «elevada» però millora un 37% respecte 2010

La taxa de cesàries del país segueix sent alta com va reconèixer el director assistencial del SAAS, Joan Martínez Benazet: «La prevalença de les nostres cesàries és elevada, oscil·la entre el 34%i el 36% en els últims quatre anys». Malgrat això, Benazet va destacar la millora notable dels últims vuit anys i és que els registres de l’any passat mostren un 37,6% menys de cesàries que l’any 2010, ja que a principis de la dècada 41,4% dels 732 naixements (303) van ser per cesària, mentre que l’any passat, els nascuts per aquesta via van ser 189, és a dir, el 34,8% d’un total de 543 nounats al Principat. «Des del 2015 ens movem al voltant del 34%. Però veníem de xifres més altes que hem reduït. Jo crec que l’ideal seria baixar una mica més però sense posar-nos un percentatge concret», va expressar Benazet.



El director assistencial va aclarir respecte de les dades: «No volen dir que es facin les coses mal fetes, sinó que són estils diferents de pràctica mèdica [...] hi ha indicadors que ens diuen si aquestes xifres comporten un dany per a la pacient o el nadó i tenim dades de mortalitat neonatal al voltant del part molt baixes, un 10% per sota dels centres que tenen la mateixa complexitat que el nostre».

Conveni amb el clínic

El director assistencial del SAAS va explicar que per tal d’aconseguir aquest objectiu de reduir encara més la taxa de cesàries al país, el SAAS està «refent» el conveni de col·laboració amb l’Hospital Clínic de Barcelona pel que fa a la col·laboració ginecològica, un centre de referència internacional en aquest àmbit. Benazet espera que, a través d’aquest acord, «puguem tenir fins i tot un coordinador entre el Clínic i nosaltres», a banda d’adaptar els protocols ginecològics als del centre català.



Una altra de les ambicions és que els obstetres del Clínic que ara fan guàrdies a Andorra consolidin la seva presència a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i que «el ginecòleg que tenim assalariat també pugui fer formació un dia a la setmana» al centre barceloní.

Informe

El doctor Benazet també va reconèixer que quan va arribar al càrrec li preocupava la taxa de cesàries i, per això, va decidir impulsar accions, com ara un informe extens que es va acabar el passat desembre i en el qual «vam analitzar quina era la situació amb l’aval del cap de servei de l’Hospital Clínic». El text fa un seguit de recomanacions: «En primer lloc, protocol·litzar tota l’activitat, amb especial èmfasi a les eleccions de cesària i, en segon lloc, requerir als professionals que s’adhereixin a aquests protocols i que vagin ajustant el percentatge de cesàries però preservant les seves habilitats tècniques», va explicar el director. Altres punts estableixen «les sessions formatives virtuals amb l’Hospital Clínic, revisar els fluxos de treball i les funcions de les llevadores», segons Benazet.



«Després de veure els resultats de l’informe, no em preocupa tant perquè el producte final és bo i la xifra va lligada al nostre sistema sanitari, un sistema amb molt de pes liberal i en el qual la formació dels ginecòlegs és heterogènia», va comentar Benazet. En un altre àmbit, el director assistencial va indicar que el mateix informe descriu la «gran variabilitat entre els nostres professionals, amb metges al voltant del 20% de cesàries i altres sobre el 40%».

Motius

El director assistencial del SAAS considera que «les habilitats dels ginecòlegs depenent de l’escola de formació» i la particularitat del sistema sanitari andorrà que «funciona, en part, com un sistema privat perquè la responsabilitat de l’actuació és més d’un metge que del sistema, un punt que hem intentat corregir amb la reforma del reglament de 2017 per intentar que els serveis estiguin coordinats». A part, «l’edat de les mares és un factor» i a més edat, més probabilitats de cesàries, va recordar el doctor Benazet. A partir dels 38 anys els riscos durant l’embaràs i el part, que poden aconsellar optar per la cesària en lloc del part vaginal, es multipliquen i el 38,7% de les dones que van donar a llum a Andorra l’any passat superaven els 35 anys.

Entorn

«Hi ha molta variabilitat en la taxa de cesàries entre centres i en el món, [...] la d’Andorra s’aproxima als centres privats de Barcelona i a la d’alguns sistemes de sanitat pública molt sòlids i molt reconeguts com el suís», va explicar Benazet amb el suport d’un article de la revista científica British Journal of Gineacology del 2015, que recull i compara la taxa de cesàries de 29 països europeus durant 2010. La publicació fixa en el 25,2% la mitjana de cesàries al continent i assenyala Xipre com el país que més en realitza, amb un 52,2% i Islàndia com el que menys, amb un 14,8% i seguida de prop de la resta de països nòrdics. Portugal i Itàlia tenen xifres similars a les d’Andorra. En aquest mateix sentit, Benazet va recordar que l’OMS «va corregir» la recomanació de mantenir les cesàries entre el 10% i el 15%, ja que «va fer un escrit [el 2015] en el que assenyalava que els sistemes sanitaris no s’han de posar com a fita disminuir el nombre de cesàries sinó fer les que toquen segons les circumstàncies de cada lloc».