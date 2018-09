Benazet separa la gestió de Gómez del seu procés judicial

El director assistencial del SAAS, Joan Martínez Benazet, considera necessari «separar» la «gestió» del cap d’Urgències de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, Josep Gómez, «amb una part molt bona i una part molt dolenta els últims anys, quan es va enfrontar al seu equip d’una manera que no havia d’haver fet i per això nosaltres ja vam decidir apartar-lo, del tema judicial per l’externalització del sistema de triatge, que està en mans de la judicatura». Respecte del suposat apropiament indegut del sistema de triatge que va idear ell però que es va fer amb recursos del SAAS, Benazet va voler deixar clar que la justícia tindrà l’última paraula però va afegir que «segons la informació que se m’ha donat, comparteixo l’acomiadament decidit pel Consell Directiu del SAAS» arran de la venda del sistema de triatge a diferents centres mèdics i de la qual només Gómez s’hauria beneficiat.



No obstant això, Benazet va recordar que Gómez «si ens oblidem del procés judicial que té obert i de l’acomiadament, és una persona que té moltes capacitats i ha aportat molt valor al país i a l’organització», va considerar Benazet, qui va lamentar que «en un país petit com el nostre les persones que valen acabin així per les seves males praxis [...], és una persona que ha aportat molt però que finalment ha acabat malament, no sé si per cobdícia o veurem per què, ho dirà la justícia».

Carta d’acomiadament

Malgrat les declaracions que Gómez va fer al diari BonDia la setmana passada indicant que la carta que li va enviar el SAAS no especificava l’acomiadament quan estigui d’alta i que, a més, això seria il·legal, Benazet va tornar a ratificar que, efectivament, «l’acomiadament es farà efectiu el dia que agafi l’alta» i es va mostrar convençut que «és una forma jurídica que es pot fer perquè si no, no s’hagués fet. Hi ha bastants advocats pensant sobre aquest tema perquè això està a nivell del Consell Directiu, a dalt de tot». El que ara està en entredit és la signatura d’aquesta nova baixa de Gómez per part del doctor Lluís Burgués, investigat pel cas de les ambulàncies. Gómez va ser donat d’alta per gaudir de les vacances i després d’aquestes va tornar a estar de baixa.