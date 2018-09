Domini africà en la primera visita a Andorra dels Campionats del Món

Canillo ha acollit amb èxit absolut aquest cap de setmana els Campionats del Món de Curses de Muntanya organitzats per l’Associació Internacional de Federacions d’Atletisme, l’Associació Mundial de Curses de Muntanya i la Federació Andorrana d’Atletisme. Jonathan Wyatt, president de la WMRA, ha explicat que «quan vens a Andorra et sents orgullós de què fem, Andorra és la millor ocasió». Per altra banda, Bernat Vilella, president de la Federació Andorrana d’Atletisme, ha assegurat que ara per ara «no està a la vista organitzar un altre Mundial», però ha remarcat que «des de la Federació hem apostat molt fort per totes les disciplines», i per tant, es plantegen organitzar uns Europeus o uns Màsters. «Teníem bones expectatives i les hem superat, ha estat la primera i ens agradaria poder-ne organitzar més en un futur molt llunyà», afirmava.

Per altra banda, el cònsol menor de Canillo, David Palmitjavila, ha destacat que, tot i que el campionat ha coincidit amb la Vuelta, «el retorn que donen és fantàstic, ja que desestacionalitza les ocupacions hoteleres i ja projectat Canillo a 38 països, molts dels quals no ens coneixien».

Uganda i Kènia, vencedors

En la categoria femenina, la keniana Lucy Wambui Mirigi ha seguit mostrant la seva classe i s'ha imposatamb un temps d’1.04.55, mentre que la suïssa Maude Mathys ha estat segona, a 1.05, i la keniana Viola Jelagat, tercera, a 1.31. En aquesta categoria, la millor andorrana ha estatr Imma Parrilla, que es s'ha classificat 56a, a 17.41. Anna Artal ha estat 65a, a 25.04, mentre que Mireia Molins ha estat 72a, a 30.33 i Sonia Carrillo, 75a, a 34.19. «No les tenia totes perquè arrossegava un mal de bessó, he sortit amb la incògnita però he anat de menys a més i al final he tirat de cor, estic súper contenta», assegurava Parrilla.

En la categoria masculina, s'ha pogut veure un triplet ugandès com estava previst, Robert Chemonges s'ha imposat amb un temps de 55.37, mentre que Joel Ayeko ha estat segon, a un segon, i Victor Kiplangat ha estat tercer, a 0.17. El millor andorrà ha estat David Méndez, que va arribar el 74è, a 13.14 del líder. Jordi Royo ha estat 79è, a 14.45, mentre que Joan Turné ha estat86è, a 16.05, i Júlio Rodríguez, 98è, a 22.16. «Estic molt feliç, afortunadament he guanyat, vull repetir una altra vegada», remarcava Chemonges.

Domini africà en júnior

Respecte a la categoria júnior masculina, també hi va hagut triplet ugandès: Dan Chebet ha estat el guanyador amb un crono de 35.49 mentre que Mathew Chepkurui ha arribat segona, a 0.16, i Oscar Chelimo tercer, a 0.53. L’andorrà Nahuel Carabaña ha estat 55è, a 11.38. «Vaig mirar enrere i vaig veure que no hi havia ningú, i vaig intensificar, la pujada sens dubte és molt dura», remarcava Chebet. «És la meva primera competició de muntanya, ha estat un patiment excessiu i jo sóc de 3.000 o 5.000 obstacles, les baixades i el pla estaven bé però les pujades se’m feien eternes i no podia», explicava l’andorrà per la seva banda.

Pel que fa a la categoria júnior femenina la victòria ha estat per la ugandesa Risper Chebet amb un temps de 41.19. Segona va ser l’alemanya Lisa Oed, a 0.35, i tercera la ugandesa Betty Chebet, a 1.48. L’andorrana Andrea Sinfreu ha estat 48a a 13.52 de la vencedora: «Ha estat una cursa molt difícil però estic molt satisfeta», comentava Chebet a l’arribada. «Sabia que seria una cursa dura, és el primer cop que em trobo amb rivals d’aquesta mena però ha estat una bona experiència», explicava Sinfreu .