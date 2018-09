El MoraBanc venç al Memorial Quino Salvo (84-63)

El MoraBanc Andorra es va emportar aquest dissabte el Memorial Quino Salvo a Vigo contra el Porto per 84 a 63. En aquest partit, comparant amb els anteriors matxs, l’equip va deixar molt regust i es van fer les coses molt bé. Es va poder veure un MoraBanc amb una actitud guanyadora, en la línia del darrer partit. El partit no va tenir moltes sorpreses i els tricolors van sortir vencedors dels quatres quarts amb contundència 8 (22-15, 25-17, 17-16 i 19-15) tot i la petita crisi en tornar de la primera part. En estadístiques, només va caldre mirar el resultat en valoració: 07 a 53.

Així mateix, l’equip va oferir un bon nivell tot i les absències de Michele Vitali i Andrew Albicy, que es trobaven convocats amb les seves respectives seleccions nacionals.

Per altra banda, en aquest partit va reaparèixer Shayne Whittington després d’un mes de baixa. El nou pivot tricolor va demostrar que encara li faltava per tenir el ritme de competició però va respondre molt satisfactòriament va acabar el partit amb 17 punts i quatre rebots en 18 minuts de joc, i en total, 22 punts de valoració. Per un altre costat, cal destacar el paper d’Oliver Stevic amb 10 punts, sis rebots, tres assistències i un 18 de valoració. Shurna, Walker, Upshaw i Colom també van fer un bon partit i va quedar demostrat de nou que la força de l’equip recau en la unitat. «Hi ha hagut coses interessants, a la primera part hi ha hagut tant errors com encerts, el tercer quart hem començat malament, amb falta d’atenció i errors absurds. Hem sumat minuts, seguim sans i en la línia de feina que volem», explicava l’entrenador Ibon Navarro.